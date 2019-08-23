فيفو تعلن عن هاتفي iQOO Pro و iQOO Pro 5G

أصبحت فيفو أحدث صانع للهواتف الذكية يطلق هاتف ذكي داعم لشبكات الجيل الخامس (5G)، إذ أعلنت الشركة الصينية عن إصدار (Vivo iQoo Pro 5G) الجديد في حدث صحفي في الصين، إلى جانب الإعلان عن إصدار داعم لشبكات الجيل الرابع (Vivo iQoo Pro).

وينضم الهاتف الجديد إلى أمثال (iQoo) و (iQoo Neo) في سلسلة (iQoo) الخاصة بالشركة التي تركز على الألعاب، ويشترك في عدد من عناصر التصميم مع هاتف (Vivo iQoo) الأصلي.

ويأتي جهاز (Vivo iQoo Pro) بميزات مثل شاشة بحجم 6.41 إنشًا بدقة 1080×2340 بيكسلًا مع ماسح ضوئي مدمج تحت الشاشة، ومعالج (Snapdragon 855 Plus)، وبطارية تبلغ سعتها 4500 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 44 واط.

ويتضمن الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابيكسلًا بفتحة f/1.79، إلى جانب عدسة واسعة بدقة 12 ميجابيكسلًا وفتحة f/2.2، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسلًا.

بينما زودت فيفو الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابيكسلًا وبفتحة عدسة f/2.0، ويعمل بواسطة واجهة المستخدم (Funtouch 9) بالاعتماد على نسخة أندرويد باي 9 Android Pie.

ووفقًا لشركة فيفو، فإن سعر هاتف (Vivo iQoo Pro) الداعم لشبكات الجيل الرابع يبلغ 450 دولارًا للإصدار الأساسي مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت و 128 جيجابايت من سعة التخزين.

ويصل السعر إلى 495 دولارًا للإصدار المتضمن ذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت و 128 جيجابايت من سعة التخزين.

بينما يبلغ سعر هاتف (Vivo iQoo Pro) الداعم لشبكات الجيل الخامس للإصدار الأساسي مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت و 128 جيجابايت من سعة التخزين زهاء 535 دولارًا.

بينما يصل السعر إلى 565 دولارًا لنسخة 8/256 جيجابايت، و 580 دولارًا لنسخة 12/128 جيجابايت.

ويبدأ بيع (iQOO Pro 4G) في الصين ابتداءً من 29 أغسطس، على أن يبدأ بيع (iQOO Pro 5G) من تاريخ 2 سبتمبر، دون وجود معلومات حول خطط فيفو لإطلاق هذه الهواتف الذكية في الأسواق الأخرى.

وتقدم فيفو الهاتف الذكي بألوان الأسود (Racing Black) والأزرق (Le Mans Blue)، وتتمتع إصدارات (4G) و (5G) بالأبعاد نفسها، لكن مع اختلاف بسيط بالوزن بمقدار 2 جرامًا.