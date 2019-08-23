محللون: الإسترليني قد يصبح فرصة استثمارية حال هبوطه لـ1.17 دولار

مباشر: توقع محللون استراتيجيون أن يتحول الجنيه الإسترليني لفرصة جيدة للشراء من قبل المستثمرين حال هبوطه بنحو 4 بالمائة ووصوله لمستوى 1.17 دولار.

وأوضح تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية نقلاً عن محللين اليوم الجمعة، أن هبوط العملة المحلية البريطانية بنسبة 4 بالمائة إضافية مقارنة بمستواها الحالي سيمثل فرصة جيدة للمراهنة على تعافي العملة ويمنح المستثمرين فرصة للشراء.

ومن شأن خطوة كهذه أن تدفع الجنيه الإسترليني إلى تسجيل مستويات متدنية لم يشهدها منذ عام 1985.

وترى شركتا الخدمات المالية "ستيت ستريت كوربوريشن" و"يونيون بانكير برايف" أن الوقت لم يحن بعد للمراهنة على الجنيه الإسترليني، لكن يمكن أن يحدث مزيداً من الهبوط مع حلول الموعد النهائي لتنفيذ البريكست في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

ويشير المحللون في كلا الشركتين إلى أن الجنيه الإسترليني عند 1.17 دولار يبدو مستوى جذاباً لاتخاذ مراكز شرائية طويلة للعملة.

وكانت العملة البريطانية ارتفعت بأكثر من 1 بالمائة في تعاملات أمس الخميس عقب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه يثق في أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يمكن أن يتوصلا إلى توافق جيد في غضون 30 يوماً لحل مأزق البريكست.

كما أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ترى إمكانية لحل أزمة البريكست المستعصية قبل الموعد النهاية المحدد لعملية الخروج.

وبحلول الساعة 11:21 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3 بالمائة ليهبط إلى مستوى 1.2218 دولار.

وفي مارس/آذار الماضي وصلت العملة البريطانية إلى أعلى مستوياتها هذا العام عند 1.3381 دولار.