تقرير: الصين تستعد لإعلان تعريفات انتقامية ضد واشنطن

مباشر: ذكرت تقارير صحفية أن الصين ستكشف النقاب قريباً عن خطة تستهدف فرض تعريفات انتقامية على منتجات أمريكية محددة.

وقال رئيس تحرير جريدة "جلوبال تايمز" الصينية عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، إنه استناداً لما يعرفه فإن الصين ستتخذ مزيداً من التدابير الانتقامية رداً على التعريفات الأمريكية المقررة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وتستعد الولايات المتحدة لتطبيق تعريفات جمركية جديدة ضد واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار، على أن تكون نسبة تلك الرسوم 10 بالمائة، يُطبق جزء منها في الشهر المقبل والباقي في منتصف ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف هو شين أن بكين ستكشف النقاب في وقت قريب عن خطة لتطبيق تعريفات انتقامية على منتجات معينة، دون أن يوضح مزيداً من التفاصيل.

وكان المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هدد أمس بتطبيق تعريفات انتقامية ضد الولايات المتحدة حال تجاهل واشنطن اعتراضات بكين وطبقت تعريفات جمركية جديدة.