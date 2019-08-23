أخبار عاجلة

أسواق الخليج على صفيح ساخن.. تعرف على الأسباب -
فيديو وصور توثق سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت -
أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة -
مصدر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي أسقطت في ضاحية بيروت الجنوبية لديها مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال -
مساحة حرائق الغابات في روسيا تتسع خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7.7 ألف هكتار -
لبنان... سماع دوي انفجار "قوي" عند مشارف ضاحية بيروت الجنوبية -
حزب الله اللبناني يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية -
أبرز ميزات الإصدار التجريبي من متصفح مايكروسوفت إيدج -
5 أفكار جديدة تساعدك على إعادة استخدام هاتفك القديم  -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تقرير: الصين تستعد لإعلان تعريفات انتقامية ضد واشنطن

Google+ Print
تقرير: الصين تستعد لإعلان تعريفات انتقامية ضد واشنطن تقرير: الصين تستعد لإعلان تعريفات انتقامية ضد واشنطن

مباشر: ذكرت تقارير صحفية أن الصين ستكشف النقاب قريباً عن خطة تستهدف فرض تعريفات انتقامية على منتجات أمريكية محددة.

وقال رئيس تحرير جريدة "جلوبال تايمز" الصينية عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، إنه استناداً لما يعرفه فإن الصين ستتخذ مزيداً من التدابير الانتقامية رداً على التعريفات الأمريكية المقررة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وتستعد الولايات المتحدة لتطبيق تعريفات جمركية جديدة ضد واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار، على أن تكون نسبة تلك الرسوم 10 بالمائة، يُطبق جزء منها في الشهر المقبل والباقي في منتصف ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف هو شين أن بكين ستكشف النقاب في وقت قريب عن خطة لتطبيق تعريفات انتقامية على منتجات معينة، دون أن يوضح مزيداً من التفاصيل.

وكان المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هدد أمس بتطبيق تعريفات انتقامية ضد الولايات المتحدة حال تجاهل واشنطن اعتراضات بكين وطبقت تعريفات جمركية جديدة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أسواق الخليج على صفيح ساخن.. تعرف على الأسباب

أسواق الخليج على صفيح ساخن.. تعرف على الأسباب

أرقام الأسبوع.. أهم 9 تغييرات داخل الأسواق العالمية

أرقام الأسبوع.. أهم 9 تغييرات داخل الأسواق العالمية

وزيرة الثقافة الجزائرية تستقيل بعد 4 أشهر من تعيينها

وزيرة الثقافة الجزائرية تستقيل بعد 4 أشهر من تعيينها

الرئيس الجزائري المؤقت يعيّن مديراً جديداً للأمن الوطني

الرئيس الجزائري المؤقت يعيّن مديراً جديداً للأمن الوطني