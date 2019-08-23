مسؤول ألماني: الاقتصاد لا يعاني من ركود حالياً

مباشر: صرح المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في ألمانيا بأن أكبر اقتصاد أوروبي لا يشهد حالة ركود، رغم انكماش الاقتصاد في الربع الثاني من العام الجاري.

وتراجع الناتج الإجمالي المحلي لألمانيا في الربع الثاني من 2019 بنحو 0.1 بالمائة، مقابل نمو بنحو 0.4 بالمائة في الربع الأول.

والركود الاقتصادي يشير عادة إلى انكماش الناتج الإجمالي المحلي لربعين متتالين على الأقل.

وقال المتحدث باسم وزير الاقتصاد الألماني في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "نحن لا نعيش في الوقت الحالي فترة ركود اقتصادي، الآن هو وقت تعزيز النمو عبر سياسات النمو الحكيمة"، بحسب وكالة "ويترز".

وتأتي تلك التصريحات على الرغم من توقعات المركزي الألماني بأن يواصل الاقتصاد الانكماش وسط تراجع الإنتاج الصناعي ونقص الطلبات، وتوقع "بوندسبنك" أن يواصل الإنتاج حالته "الباهتة" في الربع الثالث وأن يتراجع قليلاً.

ومع ذلك أفادت تقارير صحفية أفادت أمس بأن البنك المركزي لا يرى حاجة إلى حوافز مالية في الوقت الحالي على الرغم من تباطؤ الاقتصاد.