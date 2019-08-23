رئيس "إتش.بي" يتنحى عن منصبه

مباشر: أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "إتش.بي" ورئيسها استقالته من منصبه بسبب مسألة تتعلق بصحة العائلة، على أن يحل محله "إينريك لورس" والذي يقود حالياً أعمال التصوير والطباعة.

وأعلنت الشركة الأمريكية العاملة في مجال التكنولوجيا قرار الاستقالة بالتزامن مع الإفصاح عن نتائج أعمالها الفصلية للربع الثاني أمس الخميس.

وبحسب البيان، فإنه من المقرر أن يصبح إينريك لورس الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "إتش.بي" بداية من 1 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

ومن المقرر أن يعود ويسلر إلى بلاده في أستراليا بعد الاستقالة لكنه سوف يساعد لورس في العملية الانتقالية للمنصب وسيظل في الشركة حتى يناير/كانون الثاني 2020، وفقاً لما قالته "إتش.بي".

كما أن ويسلر سوف يحتفظ بمقعده في مجلس الإدارة حتى اجتماع المساهمين السنوي القادم والمزمع عقده في الربيع المقبل.

وكان ويسلر قد شغل منصب الرئيس والرئيس التنفيذي لـ"إتش.بي" منذ عام 2015، وذلك بعد ثلاثة أعوام من انضمامه للشركة في عام 2012.

وبحسب نتائج الأعمال، فإن نصيب السهم من الأرباح المعدلة بالربع المالي الثالث للشركة بلغ 0.58 دولار مقارنة مع التوقعات البالغة 0.55 دولار.

أما الإيرادات فسجلت 14.60 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يوليو/تموز الماضي مقارنة مع 14.61 مليار دولار كانت متوقعة.

لكن الشركة توقعت أن يتراوح نصيب السهم من الأرباح في الربع الرابع من العام المالي عند 55 إلى 59 سنتاً، وهو ما يقل عن توقعات المحللين البالغة 58 سنتاً.

وكان سهم "إتش.بي" أغلق جلسة أمس في النطاق الأحمر عند مستوى 18.93 دولار بانخفاض 0.2 بالمائة لكن العقود المستقبلية تشير إلى أنه سوف يستهل تداولات اليوم على خسائر تتجاوز 8 بالمائة.