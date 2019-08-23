محدث..برنت ينخفض أدنى 60 دولاراً

مباشر: تحولت أسعار النفط إلى التراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة، وانخفض خام "برنت" أدنى 60 دولاراً للبرميل، لكنه لايزال يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

ويشهد النفط أداءً متقلباً مع مخاوف النمو الاقتصادي العالمي وتباطؤ الطلب على الخام، في الوقت الذي يتراجع فيه المعروض من جانب دول منظمة أوبك.

ويتجه النفط لمواصلة مكاسبه في الأسبوع الجاري، مع تجدد آمال المستثمرين في توصل الصين والولايات المتحدة لاتفاق تجاري، بشكل خاص بعد أن مددت واشنطن فترة السماح لشركة "هواوي" والتي تتيح لها شراء المكونات الأمريكية لفترة 3 أشهر إضافية.

وأظهرت البيانات الاقتصادية أمس انخفاض النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص الأمريكي لأدنى مستوى في 3 أشهر خلال أغسطس/آب الجاري مع انكماش النشاط الصناعي لأول مرة منذ عام 2009.

كما فيما انكمش النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري، حيث سجل مستوى 47 نقطة.

وفي سياق منفصل كشفت منظمة أوبك أمس عن تراجع حصتها السوقية في سوق النفط العالمي إلى مستوى 30 بالمائة في الشهر الماضي، وسط استمرار جهودها لخفض الإنتاج.

ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق من اليوم بيانات منصات التنقيب عن الخام خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم.

وبحلول الساعة 10:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.2 بالمائة إلى 59.79 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلاً 55.28 دولار للبرميل.

ويتجه النفط لتسجيل مكاسب أسبوعية، لتكون تلك هي المرة الأولى منذ يونيو/حزيران الماضي التي يسجل فيها مكاسب لأسبوعين متتاليين.