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تباطؤ التضخم في اليابان لأدنى مستوى بعامين خلال يوليو

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تباطؤ التضخم في اليابان لأدنى مستوى بعامين خلال يوليو تباطؤ التضخم في اليابان لأدنى مستوى بعامين خلال يوليو

مباشر: تباطأ التضخم في اليابان لأدنى مستوى في عامين خلال الشهر الماضي، ورغم أنه توافق مع التوقعات لكنه لا يزال بعيداً عن مستهدف البنك المركزي.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في اليابان، اليوم الجمعة، أن مؤشر المستهلكين الأساسي والذي يستبعد تكاليف الغذاء ارتفع بنسبة 0.6 بالمائة خلال شهر يوليو/تموز الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن معدل التضخم في اليابان سوف يسجل 0.6 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وتتطابق قراءة الشهر الماضي مع أرقام يونيو/حزيران الماضي البالغة 0.6 بالمائة والتي كانت أدنى مستوى في نحو عامين.

وبحسب البيانات، فإن مؤشر النقل والاتصالات تراجع بنحو 1.2 بالمائة في الشهر الماضي على أساس سنوي في مقابل ارتفاع مؤشر فواتير الوقود والكهرباء والمباة بنسبة 2 بالمائة.

وبالنسبة لمعدل التضخم الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، فارتفع بنحو 0.6 بالمائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي.

أما مؤشر أسعار المستهلكين بشكل عام فشهد زيادة بنحو 0.5 بالمائة في يوليو/تموز الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، وهي أدنى قراءة منذ شهر مارس/آذار.

ويقف مستهدف البنك المركزي في اليابان بشأن التضخم عند 2 بالمائة، لكنه لا يزال هدف بعيد المنال على الرغم من تيسير السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 10:23 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة لتصعد الورقة الخضراء إلى 106.64 ين.

مباشر (اقتصاد)

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