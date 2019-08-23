هواوي: تأثير القيود التجارية الأمريكية أقل من المتوقع

مباشر: صرحت شركة "هواوي" بأن أعمالها تأثرت بالقيود التجارية الأمريكية بشكل أقل مما كانت تخشى في البداية، وأنها مستعدة بالكامل بأن تعمل وتستمر في وجود العقوبات الأمريكية.

وقال شو تشى جون رئيس مجلس إدارة شركة "هواوي" في تصريحات صحفية اليوم الجمعة "يبدو أن الأمر سيكون أقل قليلاً مما كان عليه، ولكن عليكم الانتظار حتى نفصح عن نتائج أعمالنا في مارس/آذار المقبل"، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت "هواوي" قدرت في البداية الأضرار التي ستحلق بإيراداتها السنوية من وراء القيود الأمريكية عند 30 مليار دولار.

وفي الأسبوع الجاري قررت الولايات المتحدة تمديد فترة السماح الممنوحة لشركة "هواوي" والتي تسمح لها بشراء المنتجات الأمريكية لمدة 90 يوماً إضافية.

كما قررت الولايات المتحدة إضافة 46 كيان تابع لـ"هواوي" إلى قائمة الكيانات التي تخضع لقيود أمريكية ليصل الإجمالي إلى 100 كيان.