بلومبرغ: البورصة المصرية الأفضل عالميا في الأسواق الناشئة

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن الوكالة، قولها بأن شهر أغسطس/آب حمل مكاسب كبيرة للبورصة المصرية التي استفادت من تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد بفضل تدابير الإصلاح التي اتخذتها الحكومة والتي أسهمت في تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى في 4 أعوام.

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ورجحت الوكالة زيادة هذه المكاسب حال أقر البنك المركزي أول خفض لسعر الفائدة على الجنيه في نحو 6 أشهر وذلك على عكس البورصات الناشئة الأخرى الذي سجل مؤشرها "إم إس سي آي" تراجعا بنحو 5% خلال الشهر الجاري، جراء مخاوف من الأصول المحفوفة بالمخاطر في ظل تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأضافت أن نجاح تداول أول طرح عام أولي في البلاد لعام 2019 وانخفاض معدل التضخم، إلى جانب تفاؤل المستثمرين حيال خفض سعر الفائدة؛ جميعها عوامل أسهمت في إبقاء البورصة المصرية بمعزل عن التوترات التي طغت على غيرها من الأسواق حول العالم في ظل تصاعد النزاعات التجارية.

وصرح ألين سانديب، رئيس البحوث لدى شركة "النعيم للوساطة"، بأن أي خفض يقره المركزي في سعر الفائدة سيكون له وقع جيد على قطاع المستهلك وسيمنح متنفساً للتداول الهامشي تزامناً مع انخفاض تكاليف خدمة الاقتراض.

ويرى محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن المؤشر الجديد يتميز بأنه يساعد المستثمرين في قياس العائد الكلي على استثماراتهم في البورصة والذي لا يتضمن فقط التغير السعري للأوراق المالية "الأرباح الرأسمالية" بل يتضمن توزيعات الأرباح النقدية أيضاً.