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مسؤول:بوينغ الأمريكية تغير نهجها بالمملكة للتوافق مع رؤية السعودية 2030

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مسؤول:بوينغ الأمريكية تغير نهجها بالمملكة للتوافق مع رؤية السعودية 2030 مسؤول:بوينغ الأمريكية تغير نهجها بالمملكة للتوافق مع رؤية السعودية 2030

الرياض – مباشر: قال رئيس شركة بوينغ الأميركية، إن استراتيجية الشركة ستركز على الاستمرار في تسخير مقومات المملكة العربية من أجل النمو والتنمية لخلق بيئة طيران محلية مكتفية ذاتيا.

وأضاف مايكل آرثر، أن إمكانيات السعودية واعدة في صناعة الطيران، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

وأشار رئيس شركة بوينغ الأميركية إلى استثمارات الشركة الكثيرة لتنمية الصناعات وتطوير المهارات الهندسية والصناعية المحلية.

 من جانب آخر، قالت الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ للدفاع والفضاء والأمن، ليان كاريت، إن السعودية أحد أهم شركاء الشركة الاستراتيجيين.

وأضافت أن أهمية السعودية كشريك استراتيجي تدفع بوينغ لإجراء التغييرات اللازمة للتمكن من تحقيق النمو في المستقبل، والعمل على تعزيز شراكتها مع الشركات المحلية لدعم "رؤية المملكة 2030".

 وقالت الشركة إنها أوكلت مهام قيادة جميع أعمالها الدفاعية في السعودية إلى رئيس وحدتها في المملكة المهندس أحمد جزار، والتي تتضمن أيضاً توطين الصناعات الدفاعية وإدارة العمليات وتنفيذ عقود الشركة الخاصة ببرامجها الدفاعية.

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