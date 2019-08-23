أخبار عاجلة

فيديو وصور توثق سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت -
أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة -
مصدر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي أسقطت في ضاحية بيروت الجنوبية لديها مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال -
الجيش الروسي يسلم أكثر من 3.5 طن من المساعدات إلى سكان الغوطة الشرقية -
مساحة حرائق الغابات في روسيا تتسع خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7.7 ألف هكتار -
أرقام الأسبوع.. أهم 9 تغييرات داخل الأسواق العالمية -
الدفاع اليمنية تتهم الإمارات بتقديم الدعم العسكري والمالي للمجلس الانتقالي الجنوبي -
لبنان... سماع دوي انفجار "قوي" عند مشارف ضاحية بيروت الجنوبية -
حزب الله اللبناني يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية -
أبرز ميزات الإصدار التجريبي من متصفح مايكروسوفت إيدج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مسح: التعريفات الأمريكية الجديدة تخفض النمو الاقتصادي الصيني أدنى 6%

Google+ Print
مسح: التعريفات الأمريكية الجديدة تخفض النمو الاقتصادي الصيني أدنى 6% مسح: التعريفات الأمريكية الجديدة تخفض النمو الاقتصادي الصيني أدنى 6%

مباشر: كشف مسح أن التعريفات الأمريكية المقبلة التي ستُطبق على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار ستخفض النمو الاقتصادي لبكين أدنى مستوى 6 بالمائة.

وتخطط الولايات المتحدة لتنفيذ تعريفات جمركية جديد ضد منتجات صينية بقيمة 300 مليار دولار وبنسبة 10 بالمائة، على أن يتم تطبيق جزء من تلك التعريفات الشهر المقبل، أما الجزء الآخر فسيتم تطبيقه في منتصف ديسمبر/كانون الأول.

وأظهر المسح الصادر عن وكالة "بلومبرج" اليوم الجمعة والذي استطلع آراء 14 اقتصادي، أنه بمجرد تنفيذ تلك التعريفات فإنها ستتسبب في خفض ما يصل إلى 0.5 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي للصين مقارنة بمستويات العام الماضي.

وأوضح المسح أن التعريفات الجديدة ستخفض نحو 0.5 بالمائة إلى 1 بالمائة من توسع الصادرات الصينية.

وكان الرئيس الأمريكي صرح في الأسبوع الجاري بأنه "الشخص المختار من الله" لمعالجة الاختلالات التجارية من جانب الصين.

أما الصين فهددت أمس بتنفيذ إجراءات انتقامية حال تطبيق تعريفات أمريكية جديدة، "في حالة أن ضربت الولايات المتحدة باعتراضات الصين عرض الحائط وطبقت أي تعريفات جديدة فإن الصين في تلك الحالة ستكون مجبرة على تبني تدابير انتقامية".

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أسواق الخليج على صفيح ساخن.. تعرف على الأسباب

أسواق الخليج على صفيح ساخن.. تعرف على الأسباب

أرقام الأسبوع.. أهم 9 تغييرات داخل الأسواق العالمية

أرقام الأسبوع.. أهم 9 تغييرات داخل الأسواق العالمية

وزيرة الثقافة الجزائرية تستقيل بعد 4 أشهر من تعيينها

وزيرة الثقافة الجزائرية تستقيل بعد 4 أشهر من تعيينها

الرئيس الجزائري المؤقت يعيّن مديراً جديداً للأمن الوطني

الرئيس الجزائري المؤقت يعيّن مديراً جديداً للأمن الوطني