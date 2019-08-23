تقرير:الاتحاد الأوروبي يخطط لتدشين صندوق ثروة سيادي بـ100 مليار يورو

مباشر: كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأوروبي يفكر في خطط لإطلاق صندوق ثروة سيادي بقيمة 100 مليار يورو، يهدف لتمويل عمالقة الصناعة الأوروبية لمنافسة الشركات الأمريكية العملاقة مثل "جوجل" و"آبل" و"علي بابا" الصينية.

وذكرت صحيفة "ذا فايننشال تايمز" أمس الخميس أن موظفي الخدمة المدنية في الاتحاد الأوروبي صاغو خطة لتأسيس "صندوق مستقبل أوروبي" يتم تمويله من الدول الأعضاء بهدف الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية بحيث تتمكن أوروبا من محاكاة المنافسين العالميين، وذلك بحسب وثيقة داخلية اطلعت عليها الصحيفة البريطانية.

ويعد ذلك المخطط هو جزء من عصف ذهني للمبادرات الممكنة، والتي قدمها مسئولي الاتحاد الأوروبي إلى أورسولا فون دير لاين الرئيسة المقبلة للمفوضية الأوروبية، وذلك من أجل النظر بها خلال فترة توليها المنصب.

وحذرت الوثيقة من أن الشركات غير التابعة للاتحاد الأوروبي والتي لديها وسائل مالية غير مسبوقية تتمتع بإمكانية محو مكانة الابتكار الآلي والصناعي الحالي للصناعة الأوروبية في قطاعات معينة.

وأشارت الوثيقة إلى الشركات الأمريكية "جوجل" و"آبل" و"فيسبوك" و"أمازون" والشركات الصينية "بايدو" و"علي بابا" و"تنسنت" باعتبارها شركات استحوذت على المنافسين المحتملين والآن تدير الأجندة الرقيمة العالمية.

وأكدت الوثيقة: "أوروبا ليس لديها مثل تلك الشركات..ويمثل ذلك خطورة على النمو والوظائف للنفوذ الأوروبي في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية".