ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً في ترقب تصريحات رئيس الفيدرالي

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، في ترقب تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وبحلول الساعة 7:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.09 بالمائة إلى 1.1070 دولار، فيما زاد أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة عند 106.66 ين.

وصعدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 بالمائة عند 1.2207 دولار، كما زادت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.2 بالمائة إلى 0.9859 فرنك.

وخلال تلك الفترة زاد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند 98.332.

ويترقب المستثمرون اليوم كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي على هامش اجتماعات جاكسون هول التي بدأت أمس.

وكانا رئيسا بنك الاحتياطي في فيلادلفيا وكنساس سيتي صرحا أمس بأنه لا يوجد حاجة لخفض معدل الفائدة في الوقت الحالي.

وفي الأسابيع الأخيرة زادت التوقعات بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة في اجتماع سبتمبر/آيلول مع تراكم البيانات الاقتصادية السلبية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وأظهرت بيانات اقتصادية أمس انخفاض النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في 3 سنوات عند 50.9 نقطة خلال أغسطس/آب الجاري.

كما من المقرر أن يتم اليوم إعلان بيانات مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة.