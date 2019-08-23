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ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل في ترقب التطورات الاقتصادية والسياسية

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ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل في ترقب التطورات الاقتصادية والسياسية ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل في ترقب التطورات الاقتصادية والسياسية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، حيث يترقب المستثمرون تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي وانطلاق قمة مجموعة الـ7.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.4 بالمائة إلى 375.9 نقطة، كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.5 بالمائة عند 7166 نقطة.

كما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.5 بالمائة عند 5413.1 نقطة، وفيما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.5 بالمائة مُسجلاً 11807.1 نقطة.

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا المكاسب حيث ارتفع القطاع بنحو 1.1 بالمائة.

وخلال تلك الفترة انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.07 بالمائة إلى 1.1072 دولار.

وفيما يتعلق بالأزمة السياسية في إيطاليا، صرح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بأن العديد من الأطراف أشارت إلى أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى حل للأزمة الحكومية الحالية، وأنها ستقدم تقاريرها في مطلع الأسبوع المقبل.

وتترقب الأسواق كلمة رئيس بنك الاحتياطي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم على هامش اجتماعات جاكسون هول.

ومن المقرر أن تبدأ القمة السنوية لدول مجموعة الـ7 غداً السبت في فرنسا، وسط توقعات أن تنتهي بدون إصدار بيان مشترك للمرة الأولى في تاريخها.

مباشر (اقتصاد)

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