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"نيكي" الياباني يرتفع بالختام ويُسجل مكاسب أسبوعية

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"نيكي" الياباني يرتفع بالختام ويُسجل مكاسب أسبوعية "نيكي" الياباني يرتفع بالختام ويُسجل مكاسب أسبوعية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مُسجلة مكاسب أسبوعية، مع انخفاض الين ومكاسب أسهم شركات الدفاع.

وفي نهاية التعاملات ارتفع مؤشر "نيكي" بنحو 0.4 بالمائة إلى 20710.9 نقطة.

كما سجل المؤشر مكاسب أسبوعية بنحو 1.4 بالمائة.

أما مؤشر "توبكس" فزاد بنسبة 0.3 بالمائة عند 1502.3 نقطة.

وبحلول الساعة 6:55 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الين أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 106.62 ين.

ويأتي تراجع الين مع قوة الدولار الأمريكي، حيث يترقب المستثمرون كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، على أمل أن يمنح تأكيداً بأن البنك المركزي الأمريكي لم يدخل دورة خفض معدل الفائدة.

وارتفعت أسهم الشركات المصدرة مع انخفاض الين، فزاد سهم "طوكيو إليكترون" بنحو 1 بالمائة، فيما ارتفع سهم "سوباو" بنسبة 1.6 بالمائة، كما صعد سهم "هوندا" بنحو 0.5 بالمائة.

وفيما ارتفعت الأسهم المرتبطة بصناعة الدفاع بعد يوم من تصعيد الخلاف الدبلوماسي بين اليابان وكوريا الجنوبية، حيث قررت سول إلغاء معاهدة لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع اليابان.

وزاد سهم "إيشكاوا سياسكوشو" بنحو 3.5 بالمائة، فيما صعد سهم "هوا ماشينري" بنسبة 4.3 بالمائة.

وقفز سهم "ميتسوبيشي" بنحو 6.8 بالمائة بعدما أعلنت خطة لإعادة شراء 1.68 بالمائة من أسهمها حتى مارس/آذار 2020.

مباشر (اقتصاد)

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