أسعار الذهب تنخفض وتتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

مباشر: انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة حيث تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية، مع تقليل أعضاء من بنك الاحتياطي الفيدرالي أهمية خفض معدل الفائدة.

وبحلول الساعة 6:35 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 4.90 دولار إلى 1503.60 دولار للأوقية.

وكان سعر عقود الذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول فقد ما يعادل 7.20 دولار إلى 1508.50 دولار للأوقية عند تسوية جلسة أمس، وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 9 أغسطس/آب الجاري.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة عند 1494.59 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند 98.345.

وأعرب عدد من مسئولي الفيدرالي أمس عن عدم موافقتهم على سياسة خفض معدل الفائدة الأمريكية.

وصرحت إيستر جورج رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية كنساس سيتي أمس بأنه لم يكن هناك حاجة لخفض معدل الفائدة في الشهر الماضي، "أرى أننا خفضنا الفائدة ونحن لم نكن بحاجة إلى ذلك، هذا هو رأيي".

وفيما أعلن روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس ضرورة تجنب الاضطرار إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية.

ومع ذلك فأن كابلان شدد على أنه سيرحب باتخاذ إجراء على مدار الأشهر المقبلة إذا كنا بحاجة لذلك".

ويترقب المستثمرون اليوم كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي على هامش اجتماعات جاكسون هول التي بدأت أمس.

كما من المقرر أن يتم اليوم إعلان بيانات مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة.