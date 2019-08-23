أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في ترقب الكشف عن بيانات منصات التنقيب الأمريكية.

وبحلول الساعة 6:15 صباحاً بتوقيت جرينتش زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.6 بالمائة إلى 60.26 دولار للبرميل.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.4 بالمائة عند 55.58 دولار للبرميل.

ويتجه النفط لتسجيل مكاسب أسبوعية، لتكون تلك هي المرة الأولى منذ يونيو/حزيران الماضي التي يسجل فيها مكاسب لأسبوعين متتاليين.

وتمكن النفط من مواصلة مكاسبه في الأسبوع الجاري، مع تجدد آمال المستثمرين في توصل الصين والولايات المتحدة لاتفاق تجاري، بشكل خاص بعد أن مددت واشنطن فترة السماح لشركة "هواوي" والتي تتيح لها شراء المكونات الأمريكية لفترة 3 أشهر إضافية.

وعلى الجانب الأخر انخفضت أسعار النفط عند تسوية جلسة أمس، مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي وذلك بعد الكشف عن بيانات سلبية.

وأظهرت البيانات الاقتصادية أمس انخفاض النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص الأمريكي لأدنى مستوى في 3 سنوات خلال أغسطس/آب الجاري وذلك عند 50.9 نقطة.

وفيما انكمش النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري، حيث سجل مستوى 47 نقطة.

وفي سياق منفصل كشفت منظمة أوبك أمس عن تراجع حصتها السوقية في سوق النفط العالمي إلى مستوى 30 بالمائة في الشهر الماضي، وسط استمرار جهودها لخفض الإنتاج.

ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق من اليوم بيانات منصات التنقيب عن الخام خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم.