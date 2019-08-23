أخبار عاجلة

فيديو وصور توثق سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت -
أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة -
مصدر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي أسقطت في ضاحية بيروت الجنوبية لديها مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال -
الجيش الروسي يسلم أكثر من 3.5 طن من المساعدات إلى سكان الغوطة الشرقية -
مساحة حرائق الغابات في روسيا تتسع خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7.7 ألف هكتار -
أرقام الأسبوع.. أهم 9 تغييرات داخل الأسواق العالمية -
الدفاع اليمنية تتهم الإمارات بتقديم الدعم العسكري والمالي للمجلس الانتقالي الجنوبي -
لبنان... سماع دوي انفجار "قوي" عند مشارف ضاحية بيروت الجنوبية -
حزب الله اللبناني يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية -
أبرز ميزات الإصدار التجريبي من متصفح مايكروسوفت إيدج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

Google+ Print
أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

مباشر: ارتفعت النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في ترقب الكشف عن بيانات منصات التنقيب الأمريكية.

وبحلول الساعة 6:15 صباحاً بتوقيت جرينتش زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.6 بالمائة إلى 60.26 دولار للبرميل.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.4 بالمائة عند 55.58 دولار للبرميل.

ويتجه النفط لتسجيل مكاسب أسبوعية، لتكون تلك هي المرة الأولى منذ يونيو/حزيران الماضي التي يسجل فيها مكاسب لأسبوعين متتاليين.

وتمكن النفط من مواصلة مكاسبه في الأسبوع الجاري، مع تجدد آمال المستثمرين في توصل الصين والولايات المتحدة لاتفاق تجاري، بشكل خاص بعد أن مددت واشنطن فترة السماح لشركة "هواوي" والتي تتيح لها شراء المكونات الأمريكية لفترة 3 أشهر إضافية.

وعلى الجانب الأخر انخفضت أسعار النفط عند تسوية جلسة أمس، مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي وذلك بعد الكشف عن بيانات سلبية.

وأظهرت البيانات الاقتصادية أمس انخفاض النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص الأمريكي لأدنى مستوى في 3 سنوات خلال أغسطس/آب الجاري وذلك عند 50.9 نقطة.

وفيما انكمش النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري، حيث سجل مستوى 47 نقطة.

وفي سياق منفصل كشفت منظمة أوبك أمس عن تراجع حصتها السوقية في سوق النفط العالمي إلى مستوى 30 بالمائة في الشهر الماضي، وسط استمرار جهودها لخفض الإنتاج.

ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق من اليوم بيانات منصات التنقيب عن الخام خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
د. هبة السيد تتحدث عن ارتفاع الأسعار وان المستهلك يمتلك الوعي الكامل أثناء شرائه السلع الغذائية

د. هبة السيد تتحدث عن ارتفاع الأسعار وان المستهلك يمتلك الوعي الكامل أثناء شرائه السلع الغذائية

مساء dmc - أسعار السلع الغذائية .. بين جهود الدولة للتخفيض و آليات الرقابة علي الأسواق

مساء dmc - أسعار السلع الغذائية .. بين جهود الدولة للتخفيض و آليات الرقابة علي الأسواق

مصر.. خفض أسعار فائدة الإيداع والإقراض

مصر.. خفض أسعار فائدة الإيداع والإقراض

فرج عامر لـ #اللعيب : لاعبو سموحة "ألماظ وسط قش.. علشان كدا أسعارهم مرتفعة"

فرج عامر لـ #اللعيب : لاعبو سموحة "ألماظ وسط قش.. علشان كدا أسعارهم مرتفعة"