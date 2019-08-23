4 تطبيقات تساعدك على مراقبة أجهزة أطفالك والتحكم فيها

تشير شركة شركة كاسبرسكي لاب المتخصصة في مجال أمن المعلومات أن 38% من أولياء الأمور في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لا يستطيعون التحكم في أجهزة أطفالهم، أو المحتوى الذي يشاهدونه على الإنترنت، وهو ما قد يعرضهم لبعض المخاطر.

تشمل هذه المخاطر الاطلاع على محتوى غير مناسب، أو الوقوع ضحية للتنمر عبر الإنترنت، أو مشاركة بيانات خاصة مع الآخرين بدون قصد ، حيث يقوم أكثر من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة والتاسعة باستخدام الإنترنت بشكل يومي.

تضم متاجر التطبيقات العديد من التطبيقات التي تساعدك في حماية طفلك أثناء استخدام الهواتف أو الحواسيب اللوحية. نقدم لك اليوم 4 تطبيقات تساعدك في حماية اطفالك مع السماح لهم بالاستمتاع بالرسائل النصية ومنصات التواصل الاجتماعي والألعاب ضمن حدود مناسبة، ومنها ما يساعدك في التحكم في هواتف أطفالك من خلال هاتفك، بالإضافة إلى المراقبة والتحكم في ما يفعلونه أثناء استخدام ميزة وقت الشاشة screen time.

فيما يلي 4 تطبيقات تساعدك على مراقبةأجهزة أطفالك والتحكم فيها:

1- تطبيق Mobicip:

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

يعتبر تطبيق Mobicip هو تطبيق الرقابة الأبوية الأكثر شعبية بسبب ما يقدمه من ميزات تساعدك على إنشاء إنترنت آمن لعائلتك، فمن حساب Mobicip واحد يمكنك استخدام ما يصل إلى 30 فلتر لتأمين ما يشاهده أطفالك على الإنترنت، وتتبع وإدارة الوقت الذي يقضيه الطفل في استخدام تطبيق ما، أو الجهاز نفسه، وتتبع موقعهم الجغرافي، وعرض سجل التصفح على العديد من الهواتف، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر، وكل ذلك عن بُعد من أي جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول.

يقوم التطبيق بتسجيل لقطات شاشة من جهاز طفلك بشكل دوري حتى تتمكن من رؤية ما يفعلونه، ابتداءً من جميع النصوص والرسائل الفورية التي يرسلها طفلك ويتلقاها، وحتى الصور التي يستعرضها، أو يلتقطها بهاتفه، أو يشاركها مع أي شخص.

يدعم التطبيق أيضًا مراقبة الكلمات الرئيسية التي ترسل إلى طفلك أو منه مثل: “لا تخبر”، أو “المنزل بمفرده” أو “ما هو رقم هاتفك” وإرسال تنبيهات إليك، ولا شك أن هذه طريقة رائعة لحماية أطفالك من الخداع الإلكتروني، أو التنمر، كما يمكنك إضافة الكلمات والعبارات الخاصة بك إلى القائمة المراقبة.

يتيح لك التطبيق الاشتراك في النسخة التجريبية المجانية لمدة أسبوع، ثم الاختيار من بين عدة خطط للاشتراك، فهناك اشتراك شهري مقابل 5 دولارات فقط لحماية ما يصل إلى 5 أجهزة، أو اشتراك سنوي مقابل 40 دولارِِ لحماية 5 أجهزة، بينما حماية 10 أجهزة ستكلفك شهريًا 9 دولارات، وسنويًا 90 دولارِِ.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور.

2- تطبيق AppLock:

لا يعتبر تطبيق AppLock من تطبيقات الرقابة الأبوية، ولكن يمكنك استخدام هذا التطبيق لإغلاق أي تطبيق على هاتف طفلك بحيث لا يمكنه الوصول إليه إلا عند إدخال رمز المرور الصحيح.

لا يتطلب هذا التطبيق الكثير من الخطوات لإعداده؛ فقط مجرد عنوان بريد إلكتروني للتحقق، كما يتضمن قسم مخصص يسمى Vault لتأمين المعلومات الحساسة مثل: المستندات أو الصور إذا كان طفلك يستخدم هاتفك.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد فقط على متجر جوجل بلاي، ولكن مستخدمي نظام آي أو إس يمكنهم ضبط ميزات الرقابة الأبوية (Restrictions) المضمنة في أجهزة آيفون وآيباد.

3- تطبيق Offtime:

يتيح لك تطبيق Offtime قفل التطبيقات الفردية، أو قفل هواتف أطفالك بالكامل لفترة زمنية محددة، وهذا سيساعدك في قفل تطبيقات التواصل الاجتماعي والألعاب أثناء أداء واجباتهم المدرسية.

يتيح لك التطبيق قفل التطبيقات على هواتف أطفالك لوقت محدد كل يوم. على سبيل المثال إذا كان موعد تناول الغداء في 4 مساءً كل يوم، يمكنك قفل جميع التطبيقات على هواتف أطفالك في ذلك الوقت كل يوم لتشجيعهم على تناول الطعام مع العائلة.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور.

4- تطبيق Qustodio:

يوفر لك تطبيق Qustodio أدوات بسيطة لإدارة وقت استخدام الأطفال لهواتفهم، وكذلك فلترة المحتوى ومراقبة أو حظر التطبيقات التي يستخدمونها، كما أن أفضل ما يميزه هو قيامه بإرسال تقارير تلقائية عن أنشطة الأطفال عبر الإنترنت بمجرد تثبيته.

أهم ما يميز هذا التطبيق هي ميزة panic button؛ التي تتيح لطفلك الوصول إليك بسرعة عندما يحتاج لمساعدتك، حيث يرسل لك التطبيق مكان وجود طفلك عندما يضغط على أيقونة panic button باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على هاتف طفلك.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور.