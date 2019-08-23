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قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة

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قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر: "هناك: قتلى وجرحى في تدافع خارج الملعب الذي يحتضن حفل المغني "سلوكينغ" بالجزائر العاصمة".

وأضاف المصدر: "لقد وصل عدد الضحايا حتى الآن خمسة أشخاص في حصيلة غير نهائية، في حين هناك أربعة مصابين في حالة حرجة".

كما أكد ذات المصدر بأن العشرات أصيبوا بكسور متفرقة، مشيرا إلى أن المستشفى الجامعي مصطفى باشا بالجزائر العاصمة يشهد الآن توافد عائلات وأصدقاء الضحايا.

وفجر الإعلان عن حفل المغني سولكينغ الذي يلتقي جمهور بلاده للمرة الأولى، جدلا واسعا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وواجهت صور طوابير الشباب المتعطش لحضور حفل المغني الجزائري العالمي، موجة انتقادات حادة وصلت إلى حد انتشار دعوات لمقاطعة الحفل بسبب الأوضاع السياسية الخاصة التي تمر بها البلاد.

وكان المغني الجزائري قد تفاعل مع حملات المقاطعة، بنشر على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد فيه أن "الحفل سيكون منظما. هناك أماكن مخصصة للعائلات وأخرى للشباب، ومبلغ الدخول 1500 دينار جزائري ولم آت إلى بلادي كي أربح المال"، موضحا "التبرع بنصف عائدات الحفل إلى مراكز الأيتام في الجزائر العاصمة، والأطفال المرضى في مستشفيات الجزائر الوسطى".

وقال المغني إلى أنه اختار "يوم الخميس 22 أغسطس/ آب لتقديم الحفل كي لا يؤثر في مواعيد الحراك الشعبي".

ويحظى "سولكينغ" بشعبية كبيرة في الجزائر، بلغت أوجها عقب إصداره أغنية "لا ليبرتي" (الحرية) التي تحوّلت إلى أغنية للحراك الشعبي الذي اندلعت شرارته في 22 فبراير".

SputnikNews

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