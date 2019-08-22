تسريب يكشف كافة تفاصيل منتجات آبل المرتقبة الشهر المقبل

أفادت وكالة بلومبرج الإخبارية اليوم الخميس بأن شركة آبل تستعد للإعلان عن منتجاتها الجديدة خلال الأسابيع القادمة، بما في ذلك هواتف آيفون “برو”، كما تعتزم ترقية حواسيب آيباد اللوحية، وإطلاق حواسيب محمولة جديدة للمرة الأولى منذ سنوات.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة بأن آبل تعتزم الإعلان عن ثلاثة هواتف آيفون جديدة خلال حدثها المنتظر الشهر المقبل. ويُرجح أن تُطرح تلك الهواتف للبيع خلال الشهر ذاته، وذلك في مسعى للمساهمة في تحسين مبيعات الربع المالي الرابع من العام الحالي.

وقالت بلومبرج: إن آبل تعتزم أيضًا قبل نهاية العام الحالي إطلاق نسخ محدثة من حواسيب آيباد برو اللوحية مع كاميرات مطورة، ورقائق أسرع، كما تعتزم الإعلان عن حاسوب آيباد منخفض المستوى مع شاشة أكبر، بالإضافة إلى إصدارات جديدة من ساعتها الذكية (آبل ووتش)، وتحديث لحواسيب (ماك بوك برو) للمرة الأولى منذ 3 سنوات.

وذكرت مصادر الوكالة أيضًا بأن الشركة تعمل على إجراء تحديثات على ملحقاتها الصوتية، بما في ذلك: سماعات الأذن (أير بودز) AirPods، ومكبر الصوت (هوم بود) HomePod.

وفصّلت بلومبرج في تقريرها المزايا القادمة إلى كل من هواتف آيفون، وحواسيب آيباد اللوحية، وحواسيب ماك الشخصية. أما هواتف آيفون فقد قالت الوكالة: إن آبل تعتزم إطلاق ثلاثة هواتف آيفون، وذلك استمرارًا لما بدأته منذ عام 2017، وهناك طُرز (آيفون برو) ستأتي لتخلف هواتف آيفون 10إس، وآيفون 10إس ماكس، وآيفون 10آر الحالية.

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ووفقًا للتقرير، فإن الميزة الرئيسية في هواتف آيفون برو العليا المرتقبة ستكون نظام الكاميرات الخلفية الجديد، الذي سوف يتكون من 3 كاميرات، وسوف تركز الكاميرا الثالثة على التصوير العريض، كما ستلتقط الكاميرات الثلاث الصور في آن معًا، وستستخدم برنامجًا ذكيًا جديدًا لتصحيح الصور الملتقطة تلقائيًا ثم جمعها في صورة واحدة. هذا؛ وستكون دقة الصور أفضل مع نظام الكاميرات الجديد، كما سوف تتحسن قدرات التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

أما عن قدرات تسجيل الفيديو، فقد ذكرت الوكالة أنها سوف تتحسن لتقترب من أداء كاميرات الفيديو الاحترافية، إذ طورت آبل ميزة تسمح للمستخدمين بتهذيب، وتطبيق تأثيرات، وتغيير الألوان، وإعادة تأطير، وقص الفيديو أثناء التصوير مباشرة على الجهاز. وسوف تدعم الهواتف الجديدة أيضًا ميزة الشحن اللاسلكي العكسي، التي تسمح للمستخدمين بشحن الأجهزة الأخرى من خلال وضعها على ظهر الهاتف فقط، وذلك على غرار الميزة التي توفرها شركة سامسونج في هواتفها الذكية الرائدة الأخيرة.

أما عن شكل الهواتف الجديدة، فقد نقلت بلومبرج عن مصادرها أنه لن يتغير، حتى أن الشاشات ستحافظ على مقاسها، ولكن قد تتغير بعض ألوان هواتف آيفون لتبدو مطفأةً بدلًا من المظهر اللامع الحالي. وقد تكون الهواتف الجديدة قادرةً على تحمل السقوط بفضل تقنية مقاومة التحطم الجديدة.

وسوف تتضمن الهواتف أيضًا مستشعرًا متعدد الزوايا لتقنية التعرف على الوجوه (فيس آي دي) Face ID، وذلك بغية توسيع مجال العرض ليتمكن المستخدمون من فتح قفل الجهاز بسهولة، حتى عندما يكون الجهاز مستويًا على طاولة. وحسنت آبل مقاومة الماء في الهواتف الجديدة على نحو يسمح لها بالصمود تحت الماء لأكثر من 30 دقيقة.

وسوف تأتي الهواتف بشاشات OLED محسنة. وسوف يحصل خليفة هاتف آيفون 10آر على كاميرا خلفية أخرى للتقريب البصري، والقدرة على التقريب دون التفريط بجودة الصور، وتحسين وضع (بورتريه). هذا؛ وسوف يحصل خلفية الهاتف على نسخة خضراء اللون.

وداخليًا، سوف تحتوي هواتف آيفون الجديدة على معالجات (أي13) الأسرع، ولكن لن يدعم أي من الإصدارات الجديدة تقنية الجيل الخامس 5G، ولكن إصدارات العام القادم سوف تفعل. وسوف تحتوي الهواتف على كاميرات خلفية للتصوير الثلاثي الأبعاد بهدف تحسين قدرات الواقع المعزز.

أما فيما يتعلق بحواسيب آيباد اللوحية، فقد ذكرت الوكالة نقلًا عن مصادرها أن الشركة تعتزم – بعد إطلاق حواسيب آيباد أير وآيباد ميني في وقت سابق من العام الحالي – تحديث حواسيب آيباد برو، وآيباد المنخفضة المواصفات للمدارس.

وعلى غرار ما ستفعل مع هواتف آيفون المرتقبة، تعتزم آبل تحسين قدرات حواسيب آيباد برو بقياس 11 و 12.9 بوصة، وذلك من خلال ترقية الكاميرات، والمعالجات. أما الشكل فلن تغير. وسوف تحصل حواسيب آيباد المنخفضة المواصفات على شاشة أكبر بقياس 10.2 بوصة، لتتخلى بذلك عن قياس 9.7 بوصة الحالي.

وتماشيًا مع تسريبات سابقة، ذكرت بلومبرج أن ساعات آبل الذكية سوف تحصل على طراز جديد من الألمنيوم، والعودة إلى طراز السيراميك، أما سماعات أير بودز، فإن آبل تعمل على إصدار جديد يُرجح أن يكون أغلى ثمنًا مقارنة بالطراز الحالي البالغ سعره 159 دولارًا أمريكيًا. وسوف تتضمن المزايا الجديدة للسماعة: مقاومة الماء، وإلغاء الضجيج. ولن يبدأ طرحها في الأسواق قبل بداية العام المقبل.

ووفقًا للوكالة، فإن آبل تعمل على نسخة أرخص من مكبر الصوت الذكي هوم بود لإطلاقه العام المقبل، ويُرجح أن تُخفض آبل عدد المبكرات في الجهاز من 7 إلى اثنين.

وفيما يتعلق بالحواسيب الشخصية، فقد نقلت بلومبرج أن آبل تعتزم إطلاق إصدار جديد بقياس 17 بوصة من حاسوب (ماك بوك برو)، وذلك مع حواف ضيقة جدًا للشاشة تسمح بتقديم شاشة أكبر مع الحفاظ على الحجم الكلي للجهاز ليكون مقاربًا لطُرز 15 بوصة الحالية.