بيانات اقتصادية سلبية وتصريحات الفيدرالي.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

من:أحمد شوقي

مباشر: أثارت تصريحات أعضاء الفيدرالي والبيانات الاقتصادية السليبة اهتمام الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الخميس.

ومع انتظار المستثمرين بشغف لخطاب رئيس الفيدرالي جيروم باول غداً على هامش اجتماعات جاكسون هول، أثارت تصريحات أعضاء الفيدرالي حالة من عدم اليقين بشأن خطوات البنك المركزي القادمة.

وقال رئيس الفيدرالي في "دالاس" إنه يرغب في تجنب خفض معدل الفائدة لكنه أبدى انفتاحه على المزيد من التحفيز حال حاجة الاقتصاد لذلك.

كما صرح رئيس البنك المركزي في "فيلاديلفيا" بأن ليس هناك حاجة لخفض معدل الفائدة، مشيراً إلى أن الفائدة عند المستوى المحايد في الوقت الحالي.

في حين رأي عضو آخر في الفيدرالي أن عملية خفض الفائدة التي قام بها البنك المركزي في الشهر الماضي لم تكن مطلوبة.

وساهمت هذه التصريحات في زيادة الأسواق لتوقعات تثبيت الفائدة الأمريكية الشهر المقبل وإن كانت لا تقارن باحتمالات زيادتها حتى الآن.

وعلى العكس من ذلك، ذكر محضر المركزي الأوروبي اليوم أنه يفكر في اتخاذ حزمة من الإجراءات التحفيزية للاقتصاد.

بيانات سلبية ومؤشرات الأسهم

في أحدث إنذار على تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، انكمش النشاط الصناعي الأمريكي أدنى مستوى 50 نقطة لأول مرة في 10 سنوات،

وفي منطقة اليورو لا يزال النشاط الصناعي يعاني من الانكماش وإن كان تحسن خلال الشهر الجاري.

ويأتي ذلك نتيجة لاستمرار انكماش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في ألمانيا خلال أغسطس/آب الجاري.

كما واصل النشاط الصناعي في اليابان الانكماش للشهر الرابع على التوالي، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في اليابان 49.5 نقطة خلال أغسطس/آب الجاري.

وعلى صعيد مؤشرات الأسهم، ارتفع مؤشر "داو جونز" وحيداً بنهاية جلسة اليوم مع ترقب خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

في حين هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية التعاملات مع مخاوف الركود الاقتصادي.

أمام مؤشر "نيكي" الياباني فقد استقر عند ختام الجلسة مع ارتفاع الين.

وفي سياق منفضل، تراجع اليوان الصيني أمام الدولار عند أدنى مستوى في 11 عاماً في الوقت الذي تعهد فيه الصين باتخاذ إجراءات مضادة حال فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة.

تراجع النفط والذهب

شهدت أسعار النفط جلسة متذبذبة اليوم لتنخفض عند التسوية مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي.

وتراجعت حصة أوبك من سوق النفط العالمي إلى 30 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وفي سياق آخر، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من توقعات المحللين.

كما تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 7 دولارات عند التسوية مسجلاً أدنى مستوى في أسبوعين مع انطلاق اجتماعات جاكسون هول.