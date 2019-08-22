"المراكز" السعودية تتوقع تشغيل المول التجاري بالمنصورة..2021

الرياض - مباشر: توقعت شركة المراكز العربية السعودية تشغيل المركز التجاري بمدينة المنصورة في مصر عام 2021.

ونوهت شركة المراكز، في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم الخميس، إلى استحواذها على قطعة أرض بمساحة 47 فدانا في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، من جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك لإقامة مول تجاري مصمم طبقاً لأرقى المعايير العالمية.

وقالت الشركة، إن المركز التجاري الجديد من المتوقع أن يوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على مدار فترة تطويره.

وكان رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد ذكر في 19 أغسطس / آب الجاري، أنه سيتم وضع حجر الأساس لمنطقة مركزية تجارية بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأضاف إبراهيم عشماوي، أن شركة مراكز للاستثمار العقاري إحدى شركات مجموعة فواز الحكير السعودية، ستقوم بتنفيذ المشروع، وتمت الترسية عليها من خلال طرح 8 فرص استثمارية الفترة الماضية.

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