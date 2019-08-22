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بعد حادثة إطلاق النار في تركيا... الملك سلمان وولي عهده يعلقان

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ونقل الخريجي، تمنيات القيادة له بالشفاء العاجل، كما اطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة له، مؤكدا حرص خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، الدائم على المواطنين أينما كانوا، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

© AFP 2019 / OZAN KOSE

وتقوم السفارة والقنصلية بالتنسيق مع السلطات التركية في إسطنبول بمتابعة التحقيق في القضية حتى تقديم المعتدين للعدالة.

وكانت السفارة السعودية في تركيا، قد أعلنت في 18 أغسطس/ آب الجاري، عن تعرض مواطنين أثناء تواجدهم في أحد المقاهي في منطقة "شيشلي" في إسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين، نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية، حيث حذرت من ارتياد منطقتي "تقسيم _ شيشلي" بعد غروب الشمس.

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