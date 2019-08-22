محدث.. "داو جونز" يرتفع بالختام مع ترقب خطاب رئيس الفيدرالي

مباشر: ارتفع مؤشر "داو جونز" للأسهم الأمريكية منفرداً في ختام تداولات اليوم الخميس، مع بدء اجتماعات "جاكسون هول" وسط ترقب المزيد من الإفصاحات عن مستقبل السياسة النقدية في الفترة المقبلة.

وانطلقت اجتماعات "جاكسون هول" اليوم بحضور رؤساء البنوك المركزية حول العالم، مع ترقب خطاب رئيس البنك المركزي جيروم باول غداً الجمعة.

ويأتي أداء الأسهم الأمريكية مع تزايد احتمالات تثبيت معدل الفائدة الشهر المقبل وإن كانت لا تزال بسيطة، خاصة بعد تصريحات بعض أعضاء الفيدرالي أنهم غير متحمسين لخفض تكاليف الاقتراض في الاجتماع المقبل مع عدم وجود الحاجة إلى ذلك حالياً.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي بالأمس أن خفض معدل الفائدة في الشهر الماضي كان بهدف التعامل مع الظروف الاقصادية وليس تحولاً للسياسة النقدية، فيما حذر من أن التعريفات الجمركية لا تزال عائقاً أمام النمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 4 أسابيع، كما انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأول مرة في 10 سنوات.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2 بالمائة أو ما يعادل 49 نقطة ليصل إلى 26252 نقطة.

واستقر"ستاندرد آند بورز" عند مستوى 2922.9 نقطة، بينما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.4 بالمائة إلى 7991.3 نقطة.

وبحلول الساعة 8:13 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 98.198.