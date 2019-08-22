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عضو بالفيدرالي: أرغب في تجنب المزيد من خفض الفائدة

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عضو بالفيدرالي: أرغب في تجنب المزيد من خفض الفائدة عضو بالفيدرالي: أرغب في تجنب المزيد من خفض الفائدة

مباشر: يرغب "روبرت كابلان" رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في "دالاس" في تجنب المزيد من التحفيز في سبتمبر/أيلول المقبل، لكنه أشار إلى إمكانية القيام بذلك خلال الأشهر المقبلة إذا اقتضت الحاجة.

وقال "كابلان" في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية على هامش اجتماعات جاكسون هول، اليوم الخميس: " "أود تجنب الاضطرار إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية، لكنني أعتقد أنني سوف أرحب باتخاذ إجراء على مدار الأشهر المقبلة إذا كنا بحاجة لذلك".

وتوقع "كابلان" نمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 2 بالمائة خلال العام الجاري، لكنه ذكر أنه يراقب الضعف في القطاع الصناعي وتباطؤ النمو العالمي.

وأوضح عضو الفيدرالي: "على الرغم من أن إنفاق المستهلكين قوي للغاية ويمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد، إلا أن قطاع الصناعات التحويلية ضعيف وربما يضعف أكثر، كما أن تباطؤ النمو العالمي قد يكون في طريقه للتسلل إلى الاقتصاد الأمريكي".

وفي بيانات اقتصادية اليوم، انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأول مرة في 10 سنوات ليسجل 49.9 نقطة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في "كانساس سيتي" إن تخفيض معدل الفائدة في الشهر الماضي "لم يكن مطلوبًا" في الوقت الذي ذكر فيه "باتريك هاركر" رئيس المركزي في فيلادلفيا إنه لا يرى حاجة لتحفيز إضافي.

مباشر (اقتصاد)

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