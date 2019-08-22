محدث.. الدولار الأمريكي يواصل الهبوط عالمياً مع ترقب خطاب باول

مباشر: واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع انطلاق اجتماعات جاكسون هول وبعد بيانات اقتصادية.

وانطلقت اجتماعات جاكسون هول السنوية بحضور رؤساء البنوك المركزية حول العالم، وينتظر المستثمرون خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً الجمعة على هامش الاجتماعات.

وينظر المستثمرون إلى خطاب باول باهتمام، خاصة في ظل تصريحات أعضاء الفيدرالي اليوم والتي أثارت مخاوف من أن البنك المركزي قد لا يتخذ الإجراءات الكافية لحماية الاقتصاد.

وذكر "باتريك هاركر" رئيس البنك المركزي في فيلادلفيا أنه لا يرى حاجة لخفض الفائدة في الشهر المقبل، في الوقت الذي ذكر فيه عضو آخر بالفيدرالي أنه لا يرغب في المزيد من التحفيز إلا إذا احتاج الاقتصاد لذلك.

كما قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في "كانساس سيتي" إن تخفيض معدل الفائدة في الشهر الماضي "لم يكن مطلوبًا".

وكشف محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس أن معظم الأعضاء رأوا أن خفض الفائدة هو جزء من إعادة ضبط موقف السياسة، أو تعديل منتصف الدورة استجابة للظروف المتغيرة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأول مرة في عقد من الزمن، كما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى في 4 أسابيع.

وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1101 دولار، بينما هبط أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة عند 106.41 ين.

وانخفضت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 1 بالمائة مُسجلة 1.2254 دولار، بينما ارتفعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.2 بالمائة عند 0.9836 فرنك.

وخلال تلك الفترة، هبط مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 98.165.