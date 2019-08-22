مجلس الأمن يدعو لاستئناف مفاوضات دارفور بعد تشكيل "السيادي السوداني"

مباشر: رحب مجلس الأمن الدولي بتوقيع الأطراف السودانية على الإعلان الدستوري وتسمية المجلس السيادي ورئيس الوزراء.

وأكد مجلس الأمن، اليوم الخميس، أن الأحداث السياسية بالسودان تمثل خطوات في طريق قيام حكومة مدنية بالبلاد، وفقاً لوكالة أنباء السودان "سونا".

ووصف مجلس الأمن، الإجراءات الأخيرة بأنها "خطوات مهمة لتحقيق السلام والأمن لأهل السودان".

وعبر المجلس، كذلك عن ترحيبه بالالتزام الوارد في الاتفاقيات بتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام في السودان عبر المعالجة الجذرية لأسباب الصراع والآثار التي خلفتها الحروب.

وأكد مجلس الأمن، على الحاجة إلى سرعة استئناف المفاوضات وصولا لحلول سلمية للنزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وشجع جميع الأطراف على المشاركة بصورة بناءة وفورية ودون شروط مسبقة في هذه المفاوضات.

ودعا المجلس، إلى الحماية الكاملة للمدنيين، بما في ذلك تيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى مناطق الصراعات في السودان وجدد مجلس الأمن تأكيده بالالتزام القوي بوحدة جمهورية السودان وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.

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