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تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة تواصل الهبوط لأدنى مستوى بـ33شهراً

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تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة تواصل الهبوط لأدنى مستوى بـ33شهراً تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة تواصل الهبوط لأدنى مستوى بـ33شهراً

مباشر: انخفض معدل الرهن العقاري في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 33 شهراً خلال الأسبوع الجاري.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة "فريدي ماك"، اليوم الخميس، أن متوسط تكلفة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً تراجع إلى 3.55 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي اليوم وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، مقارنة مع مستوى 3.60 بالمائة المسجل في الأسبوع السابق له.

وسجل معدل الرهن العقاري لآجل 30 عاماً مستوى 4.51 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما انخفض متوسط الفائدة على الرهن العقاري لمدة 15 عاماً إلى مستوى 3.03 بالمائة في الأسبوع الجاري، مقابل 3.07 بالمائة في الأسبوع الماضي.

وأوضح "سام خاطر" كبير الاقتصاديين في "فريدي ماك" أن انخفاض معدلات الرهن العقاري لا يزال يحفز سوق العقارات والاقتصاد حيث ارتفع الطلب على شراء المنازل بنسبة 5 بالمائة عن العام الماضي في الوقت الذي زادت فيه طلبات إعادة التمويل لشراء المنازل لأعلى مستوى في ثلاث سنوات ونصف.

مباشر (اقتصاد)

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