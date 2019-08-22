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بمشاركة مبدعين سوريين... انطلاق بطولة أولمبياد "الروبوت العالمي" في دمشق (فيديو)

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أفادت وكالة "سانا" أن البطولة تنظمها هيئة التميز والإبداع بصالة الفيحاء الرياضية في دمشق تحت عنوان "المدن الذكية".

© Sputnik . Muhammad Najm

وتستمر البطولة ثلاثة أيام وتضم أربع مسابقات: المسابقة النظامية، وفيها فئة الابتدائي لأعمار دون 12 عاما، والفئة المتوسطة لأعمار من 13 حتى 15 عاما، والفئة العليا لأعمار بين 16 و19 عاما؛ والمسابقة الجامعية، بعنوان "تحدي الروبوت المتقدم" لأعمار بين 17 و25 عاما؛ والمسابقة المفتوحة للمشاريع، لأعمار بين 11 و19 عاما؛ ومسابقة كرة القدم الروبوتية، لأعمار بين 11 و19 عاما التي تشارك فيها خمسة فرق.

وأشارت مديرة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع، نبوغ ياسين، أن اليوم الأول مخصص للاختبارات التجريبية، بينما خصص اليومان الثاني والثالث للمنافسات الفعلية وتتويج الفائزين، مبينة أن المسابقة معروفة على المستوى العالمي، وتشكل فرصة مهمة لتحفيز طاقات الشباب في مجال الذكاء الصنعي والإلكترونيات حيث يتم طرح فكرة معينة ويطلب من المتسابق تركيب روبوت بأفضل طريقة ممكنة وذلك ضمن فريق عمل جماعي.

وعبر عدد من المشاركين عن أعجابهم بالبطولة، فأشار الطالب خالد جحجاح من كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية بجامعة البعث إلى أن مشروعه عبارة عن روبوت يقوم بمهام الممرض يمكن الاستعانة به في المدن الذكية ويمكن أن يشكل في المجال الطبي نواة لمشروع صحي كبير مبينا أن المسابقة تمثل تطبيقا عمليا للدراسة النظرية التي تلقاها في الجامعة.

أما الطالب عبد الله الخطيب سنة ثانية هندسة معلوماتية في جامعة دمشق قال إنه يشارك في مسابقة كرة القدم الروبوتية وهي فرصة مهمة للطلاب علمياً واجتماعياً لإبراز إمكاناتهم واكتشاف مقدراتهم في مجال الإلكترونيات وعلوم الروبوت.

ويتأهل الفريق الحائز على المركز الأول في كل فئة إلى البطولة العالمية المقرر إقامتها في هنغاريا في تشرين الثاني المقبل.

SputnikNews

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