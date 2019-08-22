محدث.. أسعار النفط تهبط عند التسوية مع مخاوف تباطؤ النمو

مباشر: تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الخميس،في جلسة متقلبة مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي.

وجاء هبوط أسعار النفط مع استمرار القلق حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي والطلب على النفط بعد البيانات الاقتصادية السلبية.

كما أن حالة عدم اليقين بشأن مستقبل السياسة النقدية ضغطت على أسعار الخام مع ترقب خطاب رئيس الفيدرالي جيروم باول غداً الجمعة على هامش اجتماعات جاكسون هول.

وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أمس تراجع مخزونات النفط الأمريكي لأول مرة في 3 أسابيع خلال الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس/آب، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 300 ألف برميل خلال نفس الفترة.

أما الإنتاج الأمريكي من الخام فاستقر قرب أعلى مستوى على الإطلاق في نفس الفترة مسجلاً 12.300 مليون برميل يومياً.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.6 بالمائة مسجلاً 55.35 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 56.46 دولار للبرميل في الاتجاه الصاعد، و54.85 دولار للبرميل في الاتجاه الهابط خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 6:53 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.7 بالمائة إلى 59.89 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع إلى 60.89 دولار في وقت سابق من التعاملات.