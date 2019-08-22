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زوكربيرج يبيع أسهماً في فيسبوك بقيمة 296مليون دولار خلال أغسطس

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زوكربيرج يبيع أسهماً في فيسبوك بقيمة 296مليون دولار خلال أغسطس زوكربيرج يبيع أسهماً في فيسبوك بقيمة 296مليون دولار خلال أغسطس

مباشر: باع مارك زوكربيرج نحو 1.6 مليون سهم من "فيسبوك" بقيمة 296 مليون دولار تقريبًا خلال الشهر الجاري.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يبيع فيها الرئيس التنفيذي لفيسبوك أسهماً منذ أبريل/نيسان الماضي.

ومنذ بداية العام الجاري باع زوكربيرج 2.9 مليون سهم بقيمة تزيد عن 526 مليون دولار، وفقاً لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

ورغم ذلك، لا يزال زوكربيرج يمتلك أكثر من 375 مليون سهم في فيسبوك بقيمة حالية تصل إلى 68 مليار دولار، مما يجعله خامس أغنى شخص في العالم.

ويبيع زوكربيرج بانتظام أجزاء من أسهمه في فيسبوك لتمويل مبادرة "تشان زوكربيرج " المنظمة الخيرية التي يديرها مع زوجته.

وعلى الرغم من ارتفاع نشاط زوكربيرج في البيع خلال أغسطس/آب الجاري، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن معدل العام الماضي ، عندما باع ما يقرب من 28.9 مليون سهم بأكثر من 5.3 مليار دولار.

وفي أواخر عام 2017 ، قال زوكربيرج إنه يعتزم بيع ما يصل إلى 75 مليون سهم، بقيمة تزيد على 12 مليار دولار في ذلك الوقت ، بحلول شهر مارس/أذار من هذا العام.

وبحلول الساعة 6:25 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "فيسبوك" بنحو 1.2 بالمائة إلى 181.38 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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