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وكالة: المركزي الألماني لا يرى حاجة للتحفيز المالي حتى الآن

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وكالة: المركزي الألماني لا يرى حاجة للتحفيز المالي حتى الآن وكالة: المركزي الألماني لا يرى حاجة للتحفيز المالي حتى الآن

مباشر: ذكر تقرير أن البنك المركزي الألماني لا يرى حاجة إلى حوافز مالية في هذا الوقت، على الرغم من أنه يتوقع انكماش الاقتصاد مرة أخرى في الربع الثالث من العام الجاري.

ووفقًا لشخصين مطلعين على موقف "بونديسبنك" لم تسمهما وكالة "بلومبرج" اليوم الخميس، فإنه على الرغم من أنه من الحكمة أن يقوم وزير المالية "أولاف شولز" بإعداد التدابير التي يمكن تنفيذها إذا تفاقمت التوقعات الاقتصادية، إلا أن الاقتصاد لا يحتاج في الوقت الحالي إلى دعم إضافي.

ويتوقع الاقتصاديون في البنك المركزي الألماني تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/أيلول المقبل وهو انكماش مماثل لنفس وتيرة الربع السابق، وفقاً للمصادر.

ويُعتبر على نطاق واسع أن انكماش ربعين متتاليين من للاقتصاد بمثابة ركود اقتصادي من الناحية الفنية.

وكان البنك المركزي في ألمانيا حذر من أن الاقتصاد قد يواصل الانكماش الذي بدأه في الربع الثاني من العام العام الجاري، وسط تراجع الإنتاج الصناعي ونقص الطلبات.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، واصل النشاط الصناعي في ألمانيا الانكماش خلال الشهر الجاري ليسجل 43.6 نقطة مقابل 43.2 نقطة في الشهر الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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