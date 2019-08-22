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فيديو يشعل الجدل في السعودية... طفل يتوعد المعلمات بالذبح

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فيديو يشعل الجدل في السعودية... طفل يتوعد المعلمات بالذبح فيديو يشعل الجدل في السعودية... طفل يتوعد المعلمات بالذبح

ويظهر الطفل في الفيديو المتداول، وهو يمسك بسكين كبير، ويقول مهددا إنه سيقتل النساء في حال قررن تدريسه في المدرسة.

ولفت مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الفيديو المتداول، جاء بعد قرار المملكة بتمكين المعلمات من تدريس الصفوف الابتدائية للبنين.

وكتب أحد المغردين "طفل مغرر به ما ينشره عليه المذنب هو المهايطي اللي معلمه وقاعد يصوره".

وفي أول تحرك تجاه الفيديو المتداول، وجه النائب العام في المملكة العربية ، الشيخ سعود المعجب، بضبط وإحضار صاحب الفيديو، بحسب صحيفة "أخبار 24" السعودية.

وكان وزير التعليم السعودي، حمد بن محمد آل الشيخ، أعلن الأسبوع الجاري، إسناد تدريس الصفوف الأولية للبنين إلى المعلمات، في أكثر من 1400 مدرسة في السعودية

وأكد آل الشيخ، أن تطبيق مشروع مدارس الطفولة المبكرة هذا العام، الذي أقره مجلس الوزراء، سيفتح آفاقا تربوية جديدة، ويضيف توسعا كبيرا في رياض الأطفال، بإسناد تدريس الصفوف الأولية للبنين إلى المعلمات في أكثر من 1400 مدرسة.

وأوضح الوزير خلال حفل معايدة عيد الأضحى لمنسوبي ومنسوبات وزارة التعليم، الأحد، أن المشروع سيتم وفق حزمة من الإجراءات والتنظيمات الإدارية التي وضعتها وزارة التعليم لضمان جودة التطبيق، بما يؤثر إيجابا في تحسين نواتج التعلم، ويحقق متطلبات النمو لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في هذه المرحلة.

وأضاف أن الوزارة انتهت من تهيئة البنية التحتية للتوسعِ في رياض الأطفال بدعم سخي من الدولة، بما يتيح استثمار الإمكانات المتوفرة في المدارس بمبادرة الطفولة المبكرة لرفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال إلى 95% بحلول العام 2030 بدلا من 17% حاليا.

SputnikNews

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