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احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا يتراجع ملياري دولار في أسبوع

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احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا يتراجع ملياري دولار في أسبوع احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا يتراجع ملياري دولار في أسبوع

مباشر: تراجع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا بنحو ملياري دولار في الأسبوع الماضي، في حين صعدت قيمة احتياطات الذهب.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن المركزي التركي، اليوم الخميس، أن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك تراجع إلى مستوى 77.423 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس/آب الجاري مقارنة مع مستوى 79.217 مليار دولار المسجل في الأسبوع السابق له.

في حين أن احتياطات البنك المركزي من الذهب ارتفعت إلى مستوى 25.266 مليار دولار في الأسبوع المنقضي وهو أعلى بنحو 373 مليون دولار عند المقارنة مع الرقم المسجل في الأسبوع السابق له.

لكن في المجمل، فإن إجمالي احتياطات المركزي التركي والتي تضم الذهب والنقد الأجنبي معاً تراجعت إلى مستوى 102.689 مليار دولار مقارنة مع مستوى 104.11 مليار دولار مسجلة في السابق.

ومع ذلك ورغم التراجع، فإن الاحتياطات الإجمالية للبنك المركزي في الأسبوع الماضي كانت أعلى بنحو 11.23 بالمائة عند المقارنة مع المستويات المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي عندما كان الاحتياطي يبلغ 92.322 مليار دولار.

وكانت الليرة التركية تعرضت إلى خسائر ملحوظة في الشهر الجاري مع تحرك البنك المركزي لتخفيف شروط إقراض البنوك.

وكان البنك المركزي التركي قرر خفض معدل الفائدة 25 نقطة أساس دفعة واحدة في اجتماعه الأخير لتكون الخطوة الأكبر عند المقارنة مع الاقتصاديات المتقدمة والنامية.

وبحلول الساعة 3:52 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.8 بالمائة ليصعد الدولار إلى مستوى 5.7603 ليرة.

مباشر (اقتصاد)

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