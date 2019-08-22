محدث.. الذهب يتراجع عند التسوية لأدنى مستوى في أسبوعين

مباشر: تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، ليفقد أكثر من 7 دولارات مع بدء اجتماعات جاكسون هول.

ويأتي هبوط المعدن الأصفر مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وحالة عدم اليقين بشأن خطوات بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبلة.

وقالت إيستر جورج عضو الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي لم يكن في حاجة إلى خفض معدل الفائدة في اجتماع الشهر الماضي، في الوقت الذي ذكر فيه رئيس الفيدرالي في ولاية "فيلاديلفيا" أنه ليس هناك حاجة لتخفيض تكاليف الاقتراض مجدداً.

وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الصادر أمس، أن الأعضاء يروا أن عملية الخفض الأخيرة ليست بداية دورة تيسير نقدي.

وتنطلق اليوم اجتماعات جاكسون هول السنوية بحضور رؤساء البنوك المركزية حول العالم، وينتظر المستثمرون خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً الجمعة على هامش الاجتماعات.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، انخفضت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في 4 أسابيع، فيما انكمش النشاط الصناعي الأمريكي لأول مرة في 10 سنوات.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 7.20 دولار إلى 1508.50 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 9 أغسطس/آب الجاري.

وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة عند 1499.95 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 98.194.