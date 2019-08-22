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رئيس وزراء تونس يفوض صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية استعدادا لانتخابات الرئاسة

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أعلن رئيس التونسية يوسف الشاهد في كلمة بثّتها القناة الوطنية مساء اليوم الخميس، أنّه قرّر تفويض صلاحياته إلى نهاية الحملة الانتخابية إلى كمال مرجان، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، بصفة وقتية وفق ما ينص عليه الفصل 92 من الدستور التونسي.

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI

وقال الشاهد في كلمته "اخترت عدم تعطيل عمل الدولة لأن تونس أمانة"، وأكّد أنه اتخذ هذا القرار ضمانا لمبدأ حياد الإدارة طيلة فترة الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخايات الرئاسية السابقة لأوانها وردعا لمنتقديه الذين يتهمونه بتوظيف أجهزة الدولة وضمانا لتكافئ الفرص بينه وبين جميع المرشحين.

ويعتبر الشاهد من أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة التي تقرر إجراؤها عقب وفاة الرئيس الراحل الباجى قائد السبسي وستجرى هذه الانتخابات في 15 من سبتمبر/ أيلول 2019.

وكان الشاهد قد أعلن عن تخليه عن الجنسية الثانية "الفرنسية" قبيل ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها منتصف أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقال الشاهد في تصريح بصفحته الرسمية على "فيسبوك" مساء الثلاثاء أمس الأول: "الفصل 74 من الدستور ينص على أن كل مترشح للانتخابات الرئاسية حامل لجنسية أخرى يقدم تعهدا بالتخلي عن الجنسية الثانية في حالة فوزه بالانتخابات، مثل مئات الآلاف من التونسيين الذين أقاموا واشتغلوا في الخارج كنت أحمل جنسية ثانية وقمت بالتخلي عنها قبل تقديم ترشحي للانتخابات".

وأضاف الشاهد "على الذين يسعون لتحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية أن لا ينتظروا الفوز في الانتخابات حتى يقوموا بذلك، وأدعو كل المترشحين في هذه الوضعية أن يقوموا بنفس الإجراء".

SputnikNews

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