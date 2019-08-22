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مرشح لرئاسة الأرجنتين:لن نتخلف عن سداد الديون إذا أصبحت رئيساً

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مرشح لرئاسة الأرجنتين:لن نتخلف عن سداد الديون إذا أصبحت رئيساً مرشح لرئاسة الأرجنتين:لن نتخلف عن سداد الديون إذا أصبحت رئيساً

مباشر: قدم المرشح الرئاسي للأرجنتين "ألبرتو فرنانديز" تعهداً واضحاً بسداد ديون البلاد حال فوزه في الانتخابات، في محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين الذين يخشون أن تنفذ حكومته ضوابط رأس المال.

وقال فرنانديز في حدث في "بوينس آيرس" اليوم الخميس: "ليس هناك احتمال بأن تتخلف الأرجنتين عن سداد ديونها إذا أصبحت رئيسًا"، مضيفًا أن ضوابط رأس المال ليست هي الحل، بحسب وكالة بلومبرج.

وتابع فرناديز: "لقد عشت بالفعل في فترة شهدت التخلف عن سداد الديون، وهو مؤلم للغاية بالنسبة للمجتمع".

وأشار المرشح المعارض إلى أنه أكثر قلقاً بشأن سداد الديون في عام 2021 وليس 2020.

وكانت الأصول المالية في الأرجنتين تلقت صدمة قوية بعد أن تفوق فرنانديز على موريسيو ماكري الحالي في الانتخابات التمهيدية في 11 أغسطس/آب الجاري.

وكان المرشح الأرجنتيني دعا إلى إعادة التفاوض بشأن قرض صندوق النقد الدولي، قائلاً إنه من المستحيل سداد هذا القرض في الوقت المحدد.

وبحلول الساعة 3:44 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر البيزو الأرجنتيني أمام الدولار عند مستوى 55.0093 بيزو.
 

مباشر (اقتصاد)

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