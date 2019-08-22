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ماكرون: لا يوجد وقت لإعادة التفاوض على صفقة جديدة للبريكست

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ماكرون: لا يوجد وقت لإعادة التفاوض على صفقة جديدة للبريكست ماكرون: لا يوجد وقت لإعادة التفاوض على صفقة جديدة للبريكست

مباشر: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يوجد وقت كافي لإعادة التفاوض على صفقة جديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي على هامش لقاء برئيس الوزراء البريطانيا بوريس جونسون، اليوم الخميس:" أريد أن أكون واضحاً في أننا لا نستطيع التوصل لصفقة جديدة للبريكست بعيدة عن الاتفاق الحالي".

وتابع الرئيس الفرنسي أن مصير بريطانيا يكمن في يد جونسون بمفرده، مضيفًا أنه على الرغم من أن البريكست دون اتفاق لم يكن سيناريو يرغب فيه الاتحاد الأوروبي، إلا أن الكتلة ستكون جاهزة لمثل هذا الاحتمال.

ولكن ذكر ماكرون: "لا أحد سوف ينتظر حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول دون محاولة التوصل لحل جيد".

وخلال لقائه أمس بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل واليوم بالرئيس الفرنسي، حذر جونسون من أن الكتلة سوف تواجه خروج غير منظم للمملكة المتحدة إذا لم يتفاوض الاتحاد الأوروبي على صفقة جديدة.

وكان مسؤول بمكتب ماكرون ذكر بالأمس أن الحكومة الفرنسية ترى أن البريكست الصعب أصبح السيناريو الأكثر احتمالاً.

مباشر (اقتصاد)

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