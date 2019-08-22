تراجع حصة أوبك من سوق النفط العالمي لـ30%

مباشر: انخفضت الحصة السوقية لأوبك في سوق النفط العالمي إلى 30 بالمائة في الشهر الماضي، وذلك بالتزامن مع جهودها لخفض المعروض.

وكشفت بيانات صادرة عن منظمة أوبك اليوم الخميس أن إنتاج أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط شكل نحو 30 بالمائة من معروض الخام العالمي في يوليو/تموز الماضي، مقابل مستوى 34 بالمائة منذ عقد من الزمان، ومقارنة بالقمة المسجلة في 2012 عند مستوى 35 بالمائة، بحسب وكالة رويترز.

وفي الشهر الماضي تراجع إنتاج أوبك بمقدار 246 ألف برميل يومياً إلى 29.609 مليون برميل يومياً بقيادة خفض الإمدادات من السعودية وإيران وفنزويلا.

وعلى الرغم أن منظمة أوبك مستمرة في عمليات خفض الإنتاج إلا أن الأسعار تراجعت من أعلى مستوياتها في 2019 والتي سجلتها في أبريل/نيسان عند 75 دولاراً للبرميل، إلى نحو 60 دولار للبرميل في الوقت الحالي.

ويستمر عمل منظمة أوبك والدول المنتجة للخام من خارجها باتفاق خفض الإنتاج حتى مارس/آذار المقبل.