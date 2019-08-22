سامسونج تعلن عن هاتفين لعصر “البث المباشر”

أعلنت شركة سامسونج اليوم الخميس عن إطلاق هاتفين جديدين من سلسلة (جالاكسي أي) Galaxy A، وهما: (جالاكسي أي30إس)، و(جالاكسي أي50إس)، اللذان يمتازان بشاشة ذات نتوء، وثلاث كاميرات خلفية، بالإضافة إلى حساس بصمة ضمن الشاشة.

وقالت عملاقة التقنية الكورية في منشور على مدونتها: “يقدم جهازا (جالاكسي أي50إس) و(جالاكسي أي30إس) – اللذان صُنعا لأولئك الذين يرغبون في التقاط تجاربهم ومشاركتها على الفور – الأداء الذي تحتاجه لعصر البث المباشر”. وأضافت: “مع كاميرا متعددة الاستخدامات، وشاشة تغطي الواجهة، وبطارية طويلة العمر، تشتمل الهواتف الذكية الجديدة على ميزات مطورة تهم هؤلاء المستخدمين أكثر من غيرهم”.

ومع أن الهاتفين يبدوان متشابهين من الخارج، إلا أن هاتف (جالاكسي أي50إس) يتفوق على (جالاكسي أي30إس) ببعض المواصفات الداخلية، بالإضافة إلى دقة الكاميرا، كما أن شكل نتوء الشاشة يختلف في كلا الهاتفين. أما عن المواصفات المتشابهة بين الهاتفين، فهي: حجم الشاشة البالغ 6.4 بوصات، وسعة البطارية البالغة 4,000 ميلي أمبير/ ساعة، كما يدعمان تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واطًا.

ويقدم (جالاكسي أي50إس) شاشة من نوع (سوبر أمولد) Super AMOLED بدقة 2,340×1,080 بكسل، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

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ويحتوي الهاتف – الذي تبلغ سماكته 7.7 ميليمترات ويزن 169 جرامًا – على معالج ثماني النوى بتردد 2.3 جيجاهرتز. ويملك كاميرا أمامية داخل نتوء على شكل الحرف (يو) U بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، أما الكاميرات الخلفية الثلاث فهي بدقة 48 ميجابكسل للأولى مع فتحة عدسة f/2.0، و 5 ميجابكسل للثانية، و 8 ميجابكسل للثالثة.

أما هاتف (جالاكسي أي30إس) فهو يقدم شاشة من نوع (سوبر أمولد) بدقة 1,560×720 بكسل، وتأتي ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة به بحجم 3 أو 4 جيجابايت، وتأتي ذاكرة التخزين الداخلية بثلاث سعات، هي: 32، أو 64، أو 128 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

ويحتوى الجهاز – الذي يزن 166 جرامًا – معالجًا ثماني النوى بتردد 1.8 جيجاهرتز، ويأتي نتوء الشاشة على شكل الحرف (في) V، وهو يضم كاميرا بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، أما الكاميرات الخلفية الثلاث فهي بذات دقة كاميرات (جالاكسي أي50إس)، باستثناء الكاميرا الأساسية التي تنخفض فيها الدقة إلى 25 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7.

يُذكر أن سامسونج لم تتطرق إلى السعر المقرر الهاتفين، ولم تعلن عن موعد طرحهما في السوق.