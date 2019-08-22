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محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط بالختام وسط مخاوف الركود الاقتصادي

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محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط بالختام وسط مخاوف الركود الاقتصادي محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط بالختام وسط مخاوف الركود الاقتصادي

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان بيانات اقتصادية ومحضر البنك المركزي الأوروبي.

ويأتي هبوط الأسهم الأوروبية مع انعكاس منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية للمرة الثالثة في أسبوعية مما يثير مخاوف الركود الاقتصادي.

وتنطلق اليوم اجتماعات جاكسون هول في الولايات المتحدة بحضور رؤساء البنوك المركزية في عدد من دول العالم والتي تستمر لـ3 أيام.

وفي محضره الصادر اليوم، أعلن المركزي الأوروبي أنه يفكر في تنفيذ حزمة من الإجراءات التحفيزية لإنقاذ الاقتصاد مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن استمرار انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري.

وفي تطورات البريكست، قالت المستشارة الألماتنية أنجيلا ميركل إنها ترى إمكانية التوصل لحل بشأن أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل 31 أكتوبر/تشرين الأول في حين ذكر الرئيس الفرنسي أن الوقت غير كاف لإعادة التفاوض على اتفاقية جديدة.

وعند ختام الجلسة، هبط مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.4 بالمائة إلى 374.2 نقطة، كما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.9 بالمائة عند 5388.2 نقطة.

وانخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 1 بالمائة عند 7128.1 نقطة، فيما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.5 بالمائة مُسجلاً 11747 نقطة.

وبحلول الساعة 4:05 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1089 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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