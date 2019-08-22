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"فولكس فاجن" تنفي اهتمام رئيسها بشراء حصة في تسلا

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"فولكس فاجن" تنفي اهتمام رئيسها بشراء حصة في تسلا "فولكس فاجن" تنفي اهتمام رئيسها بشراء حصة في تسلا

مباشر: تحول سهم "تسلا" للهبوط خلال التعاملات اليوم الخميس مع نفي المتحدث باسم "فولكس فاجن" اهتمام الرئيس التنفيذي للشركة بشراء أسهم في شركة تصنيع السيارات الكهربية.

وكان سهم "تسلا" ارتفع بعد تقرير لمجلة "مانجر مجازين" عن اهتمام "هربرت ديس" الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن بالحصول على حصة في تسلا.

واستشهد التقرير بمصادر الشركة التي أخبرت المجلة أن "ديس" يعتقد أن "فولكس فاجن" يمكنها الاستفادة من خبرة تسلا في مجال البطاريات والبرمجة.

ولكن نفى المتحدث باسم الشركة الألمانية "بيترو زولينو" هذه الإدعاءات في تصريحات لمحطة "سي إن بي سي" الأمريكية، مشيراً إلى أنه ليس له أساساً من الصحة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، غيرت وكالة "موديز" النظرة المستقبلية لتسلا من سلبية إلى مستقرة بعد أن قالت إن مستوى إنتاج الشركة من طراز "موديل 3" أصبح الآن يتماشى مع التوقعات السابقة للوكالة.

وبحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سهم "تسلا" بنحو 0.1 بالمائة إلى 221.95 دولار بعد أن كان مرتفعاً عند مستوى 225.40 دولار في وقت سابق من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

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