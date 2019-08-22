عضو في مجلس السيادة يوضح موقف القوات السودانية من اليمن

قال الفريق شمس الدين الكباشي، عضو المجلس السيادي، والمتحدث السابق باسم المجلس العسكري، في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا، إن "القوات السودانية الموجودة ضمن قوات التحالف في المملكة العربية السعودية، كان قد اتخذ قرار إرسالها بواسطة الحكومة السابقة، وحتى الآن لا توجد تحفظات على هذا القرار".

MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وأضاف الكباشي: "قواتنا خرجت دفاعا عن العروبة وعن الأراضي المقدسة، ولا نرى ما يستدعي اتخاذ قرار بشأنها في الوقت الراهن ما لم يستجد جديد".

وتابع عضو مجلس السيادة "أعضاء المجلس يحملون رؤى مشتركة حول معظم القضايا، ولا أعتقد أن تكون هناك خلافات مستقبلية، والمرسوم الدستوري صدر بتشكيل المجلس أمس الأربعاء، وعقد بعدها عدد من الاجتماعات، ومنذ صباح اليوم الخميس بدأ المجلس ورئيس الوزراء الاجتماعات ولم نلحظ أي خلافات، وإنما نعمل كجسد واحد وتناسينا حتى المسميات، سواء مجلس عسكري أو قوى الحرية والتغيير، والحديث يدور بين الجميع بصفتنا مجلس سيادة واحد يمثل الشعب السوداني".

وأدى رئيس المجلس العسكري بالسودان الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، أمس الأربعاء، اليمين الدستورية كرئيس لمجلس السيادة، تبعه آداء باقي أعضاء المجلس من المدنيين والعسكريين.

وأعلن الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، يوم 17 أغسطس/ آب، أن الرئيس الحالي للمجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان، سيكون رئيسا للمجلس السيادي المشكل بموجب الاتفاق السياسي بين الأطراف السودانية لإدارة الفترة الانتقالية، والذي يتكون من 11 عضوا بينهم 5 عسكريين.

كان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وقعوا في الخرطوم 17 أغسطس الجاري، وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، وسط حضور رسمي عربي وأفريقي واسع.