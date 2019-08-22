صفقة اليوم.. الوصول مدى الحياة لحزمة احتراف جافاسكريبت بخصم 97%

حزمة احتراف البرمجة بلغة جافاسكريبت JavaScript Masterclass Bundle.

عدد الدورات: 8

عدد الدروس: 1148

المدة: 89 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستتعلم لغات البرمجة مثل: HTML، وCSS وJavaScript، وكيفية الاستفادة منها لبناء مواقع ديناميكية وتفاعلية، وكيفية تنشيط واجهة الموقع، وكذلك تأثيرات الرسوم المتحركة لجعل موقع الويب جذابًا.

تتيح لك هذه الحزمة تطوير أكثر من 10 مواقع ويب مختلفة، وهو ما يمكن تضمينه في ملفك المهني كإثبات للخبرة العملية.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1600 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تعتبر لغة البرمجة جافاسكريبت JavaScript هي اللغة الأكثر شعبية على الإنترنت، حيث إنها العمود الفقري لأكثر من 95% من جميع مواقع الويب، ولذلك فهي من أشهر لغات البرمجة في العالم.

تعتبر حزمة احتراف البرمجة بلغة جافاسكريبت JavaScript Masterclass Bundle؛ نقطة انطلاق مثالية سواء كنت مبتديء أو محترف في مجال البرمجة حيث تساعدك على تطوير مهاراتك في برمجة جافا سكريبت مع خصم يصل إلى 97%.

عادةً ما يصل سعر هذه الحزمة إلى أكثر من 1600 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 39 دولارًا فقط مع إمكانية الوصول إليها مدى الحياة، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

تتكون هذه الحزمة من 8 دورات تدريبية، وأكثر من 1148 درسًا مقسمة على 89 ساعة لتغطي كافة التفاصيل والمهارات التي تحتاج إليها لإنشاء مواقع ويب من نقطة الصفر.

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بحصولك على هذه الصفقة وتعلم لغة البرمجة جافاسكريبت JavaScript، فإنك ستكون قادرًا على إنشاء تطبيقات عملية أثناء التعلم مثل: تطوير 10 مواقع ويب مختلفة من البداية، وإنشاء صفحات ويب ديناميكية وتفاعلية، وتطوير المواقع باستخدام الرسوم المتحركة والتأثيرات.

ستتعلم أيضًا كيفية التعامل مع تقنيات واجهات التطبيقات البرمجية APIs الشائعة لمواقع الويب، وكذلك الاستفادة من البيانات عبر JavaScript objects، وكيفية العمل على تقنيات JSON & AJAX معًا لإنشاء تطبيقات ديناميكية. بعد الانتهاء من هذه الحزمة، ستتمكن من الخروج بفهم أعمق لهذه اللغة، لتصبح مطور ويب محترف.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة، وهو ما يمكنك تضمينه في سيرتك الذاتية أو حسابك على لينكدإن. لذلك بادر باستغلال هذه الفرصة لبناء خبراتك اليوم، وقم بإعداد نفسك لكي تصبح مطور ويب محترف.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تضمها هذه الحزمة:

Complete Web Developer Course

JavaScript Power Up: 16 Complete Projects from Scratch

JavaScript ES6 Fundamentals 2018

JavaScript Core Concepts

Learn jQuery Fundamentals

JavaScript Objects

Beginner’s Guide to Learning JSON with JavaScript

AJAX Information Application

الحصول على الصفقة: من هنا.