المركزي الأوروبي يُقر تسهيلات في شروط تغطية القروض المتعثرة

مباشر: عدل البنك المركزي الأوروبي الشروط التي تلزم البنوك بتغطية القروض السيئة، وذلك عبر منح المصارف مزيدا من الوقت لتنفيذ ذلك.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس أنه وفقاً للتعديلات فإن البنوك الآن ستحصل على 3 سنوات من أجل تخصيص الأموال ضد القروض السيئة حال كانت غير مضمونة بأصول.

بينما سيتم منح البنوك 9 سنوات حال أن كانت تلك القروض مدعومة بالعقارات، و7 سنوات لأنواع الضمانات الأخرى.

وتأتي تلك الخطوة من جانب رئيس الإشراف الجديد للمركزي الأوروبي أندريا إنريا لتنهي نقاش عامين بين فرانكفورت وبروكسل فيما يتعلق بتلك القضية.

وكان الإطار الزمني السابق والأكثر تشدداً من جانب البنك المركزي الأوروبي قد تسبب في حدوث صدام بين البنوك والمشرعين وبشكل خاص من جانب إيطاليا.

وتمكنت بنوك منطقة اليورو من خفض نحو نصف القروض المتعثرة لديها اعتماداً على ميزانيتها العمومية.

ومع ذلك فإن نسبة القروض السيئة من إجمالي القروض في البنوك الأوروبي عند مستويات كبيرة، بنحو 41.4 بالمائة في اليونان و21.3 بالمائة في قبرص و11.5 بالمائة في البرتغال و8.4 بالمائة في إيطاليا.