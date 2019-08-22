حظر دخول السجائر بدون أختام ضريبية أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

الرياض - مباشر: شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عددا من الأحداث الهامة؛ أبرزها إسقاط قوات تحالف دعم الشرعية باليمن طائرتين بدون طيار أطلقتها ميلشيا الحوثي باتجاه السعودية، وإغلاق وزارة المالية طرح أغسطس/ آب من برنامج الصكوك المحلية، وأكدت هيئة الزكاة والدخل أنه سيتم منع دخول علب السجائر دون ختم ضريبي للسعودية اعتبارا من الغد.

وعلى مستوى سوق الأسهم، شهد تعليق التداول على سهمي الوطنية للبناء والتسويق واللجين، ووافقت "تداول" على إدراج أدوات دين حكومية بـ2.26 مليار ريال يوم الأحد المقبل، وأصدرت محكمة الرياض حكما بإلزام الرئيس التنفيذي السابق لـ"ميدغلف" بدفع 152.7 مليون ريال للشركة، وأخيرا تراجع سوق الأسهم بتعاملات اليوم ليغلق بمحصلة سلبية خلال الأسبوع.

ويرصد "مباشر" أبرز القرارات بسوق الأسهم والشارع السعودي كالتالي:

غداً.. منع دخول السجائر دون ختم ضريبي للسعودية

السياحة السعودية: المملكة تستهدف 100 مليون سائح

720.1 مليار ريال صادرات السعودية من المواد الخام في 2018

الحبوب السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 780 ألف طن شعير

المالية السعودية تغلق طرح أغسطس من برنامج الصكوك المحلية

أحمد عبدالقادر جزّار يتولى أعمال بوينج للدفاع والفضاء بالسعودية

ارتفاع حاويات المسافنة بالموانئ السعودية خلال النصف الأول

التحالف: إسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتها ميلشيا الحوثي باتجاه السعودية

التجارة السعودية: استدعاء 25 ألف سيارة فورد لخلل بنظام التعليق

سوق الأسهم:

مساهمو "أبومعطي" يقرون زيادة رأس المال وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين

تعليق تداول سهمي الوطنية للبناء والتسويق واللجين

مساهمو "الوطنية للبناء والتسويق" يقرون عدم توزيع أرباح عن 2018

صفقات خاصة بـ3.77 مليار ريال بالسوق السعودي على الأسهم القيادية

إلزام الرئيس التنفيذي السابق لـ"ميدغلف" بدفع 152.7 مليون ريال للشركة

"تداول": إدراج أدوات دين حكومية بـ2.26 مليار ريال الأسبوع المقبل

سوق الأسهم السعودية يتراجع للجلسة الثانية وسط قفزة بالسيولة

سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.22% خلال الأسبوع