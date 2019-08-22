الأصول المدارة عبر شركات الوساطة بالسعودية ترتفع 14.7% بالربع الثاني

>> 3 شركات تستحوذ على نصف الأصول..والسعودة 73%

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجل حجم الأصول المدارة لدى الأشخاص المرخص لهم (شركات الوساطة) في ممارسة نشاط الإدارة بالسوق المالية السعودية ارتفاعاً ملحوظا خلال الربع الثاني من عام 2019، على أساس سنوي.

وارتفعت قيمة الأصول، وفقاً لإحصائية لـ"مباشر"، تستند لبيانات حديثة لهيئة السوق المالية، بنحو 62.02 مليار ريال، مقارنة بالربع الثاني من عام 2018، وبنسبة نمو بلغت 14.69 بالمائة.

وقفزت قيمة الأصول المدارة عبر شركات الوساطة بالسعودية من 422.205 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي، إلى 484.223 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2019.

وعلى أساس ربعي، ارتفع حجم الأصول 3.89 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع السابق بزيادة تعادل 18.14 مليار ريال، علما بأنها كانت تبلغ 466.08 مليار ريال بالربع الأول من 2019.

3 شركات تستحوذ على نصف الأصول

واستحوذت شركة الأهلي المالية على النصيب الأكبر من حجم الأصول بما يعادل 32.8 بالمائة بنهاية الربع الثاني من 2019؛ بإجمالي أصول قيمتها 158.9 مليار ريال.

وحلت شركة الراجحي المالية في المرتبة الثانية، من خلال سيطرتها على نحو 8.7 بالمائة من إجمالي الأصول، بواقع 42.03 مليار ريال، ثم الإنماء للاستثمار بـ 8.26 بالمائة وبأصول قيمتها 39.99 مليار ريال.

وتسيطر الشركات الثلاثة على 49.75 بالمائة من إجمالي حجم الأصول المدارة لدى الأشخاص المرخص لهم في المملكة العربية السعودية بنهاية الربع الثاني من عام 2019، وذلك بقيمة 240.92 مليار ريال.

عدد الصناديق

وبلغ عدد الصناديق العامة والخاصة بحسب الشخص المرخص له في ممارسة نشاط إدارة الصناديق الاستثمارية بالمملكة 564 صندوقا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري؛ موزعة 313 صندوقاً خاصاً، و251 صندوقاً عاماً.

وكان عدد الصناديق في الربع العام من 2018 يبلغ 542 صندوقاً منها 293 صندوقا خاصاً، و249 صندوقا عاماً.

قيم التداولات

وارتفعت قيم التداولات لدى الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل بنسبة 9.95 بالمائة بنهاية الربع الثاني من عام 2019، على أساس سنوي، بما يعادل 47.4 مليار ريال، وفقا لحسابات "مباشر".

ووصلت قيم التداولات إلى 524 مليار ريال، مقابل 476.6 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت قيم تداولات الأشخاص المرخص لهم 48.05 بالمائة عن الربع الأول من 2019؛ والتي بلغت خلاله 353.91 مليار ريال، بزيادة بلغت 170.09 مليار ريال.

وكانت أغلب التداولات من نصيب شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، بواقع 68.72 مليار ريال، يليها شركة الراجحي المالية بـ 52.43 مليار ريال، ثم الأهلي المالية بـ 46.86 مليار ريال.

السعودة

ووصلت نسبة السعودة في شركات الوساطة بالسعودية إلى 73 بالمائة بنهاية الربع الثاني من 2019 بين عدد الأشخاص المرخص لهم والبالغ عددهم 4.33 ألفا، مقابل 72 بالمائة في الربع المماثل من 2018 لإجمالي 4.332 ألفا، في حين استقرت نسبة السعودية مقارنة بالربع السابق.

وحققت 6 شركات نسبة سعودة وصلت إلى 100 بالمائة؛ وهى: شركة تأثير المالية، وشركاء القيمة للاستثمار، ومكتب العائلة العالمية للاستثمار، وميراك المالية، وبيت النمو المالية، وأخيرا جرينستون العربية السعودية)، علماً بأن عدد الأشخاص العاملين المرخص لهم في الشركات الأربعة يبلغ 31 موظفاً فقط.

وخلال الربع الأول من عام 2018، سجل حجم الأصول المدارة لدى الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط الإدارة بالسوق المالية السعودية ارتفاعاً نسبته 17.75 بالمائة على أساس سنوي.

وارتفعت قيمة الأصول المدارة، وفقاً لإحصائية لـ"مباشر"، بنحو 70.264 مليار ريال، لتصل إلى 466.084 مليار ريال، مقارنة بأصول قيمتها 395.82 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2018.

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