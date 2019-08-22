"تداول": إدراج أدوات دين حكومية بـ2.26 مليار ريال الأسبوع المقبل

الرياض – مباشر: وافقت شركة السوق المالية السعودية (تداول) على الطلب المقدم من وزارة المالية؛ لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها.

وقالت "تداول"، في بيان لها، إن قيمة أدوات الدين المقرر إدراجها تبلغ 2.26 مليار ريال.

وأضافت، أن سيتم زيادة الإصدار رقم 05-01-2019 (رمز تداول:5275) بقيمة 1.415 مليار ريال ليصل إلى 4.183 مليار ريال، والإصدار رقم 10-10-2018 (رمز تداول:5273) بواقع 258 مليون ريال إلى 2.63 مليار ريال.

وتابعت: "إلى جانب زيادة الإصدار رقم 15-03-2019 (رمز تداول:5279) بقيمة 588 مليون ريال ليصل إلى 9.109 مليار ريال".

ولفتت "تداول"، إلى أنه سيتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم الأحد الموافق 25 أغسطس/ آب الجاري.

وأعلنت وزارة المالية عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أغسطس/ آب 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي بإجمالي 2.261 مليار ريال.

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