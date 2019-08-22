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ميركل ترى إمكانية لحل أزمة البريكست

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ميركل ترى إمكانية لحل أزمة البريكست ميركل ترى إمكانية لحل أزمة البريكست

مباشر: فتحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الباب أمام إمكانية التوصل لحل بشأن صفقة البريكست المستعصية قبل الموعد المحدد نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي في "هاجيو"، اليوم الخميس، إنه من الممكن التوصل لحل بشأن أزمة الحدود الإيرلندية المثيرة للجدل في صفقة البريكست قبل الموعد المحدد للخروج في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وساهمت تصريحات ميركل في دعم الجنيه الإسترليني ليسجل أعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التقى بالمستشارة الألمانية بالأمس لمناقشة أزمة البريكست.

وطالب جونسون الاتحاد الأوروبي بإلغاء ما يسمى بـ"اتفاق ضمانات" إيرلندي من أجل خروج سلسل لبريطانيا من الكتلة.

وبحلول الساعة الساعة 1:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 0.8 بالمائة إلى 1.2229 دولار وهو أعلى مستوى منذ 26 يوليو/تموز الماضي.

كما ارتفعت عملة بريطانيا بنحو 0.9 بالمائة أمام اليورو عند 0.9058 إسترليني.

مباشر (اقتصاد)

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