عضو بالفيدرالي: ليس هناك حاجة لخفض الفائدة مجدداً

مباشر: يرى عضو في الاحتياطي الفيدرالي أنه ليس هناك حاجة لخفض معدل الفائدة الأمريكي مجدداً، قائلاً إن البنك المركزي يجب أن يُبقي على سياسته كما هي لبعض الوقت.

وقال رئيس االفيدرالي في ولاية فيلادلفيا الأمريكية "باتريك هاركر" في تعليقات مع محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن معدل الفائدة يقف حالياً عند المستوى المحايد.

وتابع على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي "جاكسون هول": واعتقد أننا يجب أن نظل عند هذه المستويات لبعض الوقت وأن نرى كيف سوف تسير الأمور.

وكان المركزي الأمريكي في اجتماعه الأخير قام بخفض معدل الفائدة لنطاق يتراوح بين 2 إلى 2.25 بالمائة في خطوة تحدث للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.

وعبر هاركر، وهو عضو غير مصوت في اللجنة الفيدرالية للسياسة النقدية، عن تفضيله لقيام المركزي الأمريكي بإتباع سياسة الانتظار والترقب قبل الدعوة إلى مزيد من التخفيف.

وعند سؤاله عما إذا كان هناك حاجة لتحفيز إضافي، قال: "لا، ليس في الوقت الحالي".

وأوضح أن سوق العمل قوي وأن معدل التضخم يتحرك ببطء لكن القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلكين كانت جيدة.

وانعكس اليوم منحنى العائد للسندات الأمريكية والذي يمثل الفارق بين سعر الفائدة على الديون الحكومية التي يحل موعد سدادها بعد 10 أعوام وتلك مستحقة السداد بعد عامين للمرة الثالثة في أقل من أسبوعين.