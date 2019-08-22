أخبار عاجلة

أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة -
مصدر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي أسقطت في ضاحية بيروت الجنوبية لديها مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال -
الجيش الروسي يسلم أكثر من 3.5 طن من المساعدات إلى سكان الغوطة الشرقية -
مساحة حرائق الغابات في روسيا تتسع خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7.7 ألف هكتار -
أرقام الأسبوع.. أهم 9 تغييرات داخل الأسواق العالمية -
الدفاع اليمنية تتهم الإمارات بتقديم الدعم العسكري والمالي للمجلس الانتقالي الجنوبي -
لبنان... سماع دوي انفجار "قوي" عند مشارف ضاحية بيروت الجنوبية -
حزب الله اللبناني يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية -
أبرز ميزات الإصدار التجريبي من متصفح مايكروسوفت إيدج -
5 أفكار جديدة تساعدك على إعادة استخدام هاتفك القديم  -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

عضو بالفيدرالي: ليس هناك حاجة لخفض الفائدة مجدداً

Google+ Print
عضو بالفيدرالي: ليس هناك حاجة لخفض الفائدة مجدداً عضو بالفيدرالي: ليس هناك حاجة لخفض الفائدة مجدداً

مباشر: يرى عضو في الاحتياطي الفيدرالي أنه ليس هناك حاجة لخفض معدل الفائدة الأمريكي مجدداً، قائلاً إن البنك المركزي يجب أن يُبقي على سياسته كما هي لبعض الوقت.

وقال رئيس االفيدرالي في ولاية فيلادلفيا الأمريكية "باتريك هاركر" في تعليقات مع محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن معدل الفائدة يقف حالياً عند المستوى المحايد.

وتابع على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي "جاكسون هول": واعتقد أننا يجب أن نظل عند هذه المستويات لبعض الوقت وأن نرى كيف سوف تسير الأمور.

وكان المركزي الأمريكي في اجتماعه الأخير قام بخفض معدل الفائدة لنطاق يتراوح بين 2 إلى 2.25 بالمائة في خطوة تحدث للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.

وعبر هاركر، وهو عضو غير مصوت في اللجنة الفيدرالية للسياسة النقدية، عن تفضيله لقيام المركزي الأمريكي بإتباع سياسة الانتظار والترقب قبل الدعوة إلى مزيد من التخفيف.

وعند سؤاله عما إذا كان هناك حاجة لتحفيز إضافي، قال: "لا، ليس في الوقت الحالي".

وأوضح أن سوق العمل قوي وأن معدل التضخم يتحرك ببطء لكن القراءة الأخيرة لمؤشر المستهلكين كانت جيدة.

وانعكس اليوم منحنى العائد للسندات الأمريكية والذي يمثل الفارق بين سعر الفائدة على الديون الحكومية التي يحل موعد سدادها بعد 10 أعوام وتلك مستحقة السداد بعد عامين للمرة الثالثة في أقل من أسبوعين.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
د. هبة السيد تتحدث عن ارتفاع الأسعار وان المستهلك يمتلك الوعي الكامل أثناء شرائه السلع الغذائية

د. هبة السيد تتحدث عن ارتفاع الأسعار وان المستهلك يمتلك الوعي الكامل أثناء شرائه السلع الغذائية

مساء dmc - أسعار السلع الغذائية .. بين جهود الدولة للتخفيض و آليات الرقابة علي الأسواق

مساء dmc - أسعار السلع الغذائية .. بين جهود الدولة للتخفيض و آليات الرقابة علي الأسواق

مصر.. خفض أسعار فائدة الإيداع والإقراض

مصر.. خفض أسعار فائدة الإيداع والإقراض

فرج عامر لـ #اللعيب : لاعبو سموحة "ألماظ وسط قش.. علشان كدا أسعارهم مرتفعة"

فرج عامر لـ #اللعيب : لاعبو سموحة "ألماظ وسط قش.. علشان كدا أسعارهم مرتفعة"